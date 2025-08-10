Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans

Stijn Stijnen vol lof na droomstart Patro Eisden Maasmechelen: coach richt zich ook meteen tot de fans
Patro Eisden is het seizoen uitstekend begonnen met een 2-1 zege tegen Sporting Lokeren. Ondanks slechts 27% balbezit toonde het team van Stijn Stijnen zich dodelijk efficiënt.

Patro Eisden Maasmechelen begon zijn seizoen met een 2-1 overwinning tegen Sporting Lokeren. Patro had 27% balbezit, maar trapte wel meer op doel dan zijn tegenstander. 

"Uiteraard veel gevoel van tevredenheid", vertelde coach Stijn Stijnen bij de clubmedia. "Zo’n eerste wedstrijd is voor iedereen speciaal. We mogen stellen dat we alles gekregen hebben zoals we het verwacht hadden. Daarbovenop hebben we ook uitgevoerd wat we wilden."

"Ik vond het een teamprestatie van jewelste, waarin een paar spelers uiteraard in de picture stonden. Japhet heerste, Romeo was meester van de duels en deed ons ademen. Dat Leandro er onmiddellijk twee binnentrapt, is allesbehalve een verrassing. Milan liet vooral in de tweede helft ook zien dat 1B niet zijn plafond kan zijn. Wat een voetballer. Fenomenale assist ook."

De trainer heeft niets dan lof voor zijn spelers. De sfeer binnen de groep zal na de eerste speeldag al dik in orde zijn. "Onze organisatie stond op punt, buiten het tegendoelpunt. Dat Julien in de laatste minuut een beslissende redding doet, is bijzonder in je eerste wedstrijd voor je nieuwe club."

"Er heerste een geweldige ambiance in het stadion. Patro staat voor intensiteit, en dat zorgt voor spektakel. Ik ben trots op de ploeg. Ook onze fans waren op hetzelfde niveau. Dank daarvoor", besluit de coach.

