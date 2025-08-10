'Union SG heeft spits op het oog, al is er mogelijk wel een probleem'

Na het afspringen van zijn geplande overstap naar Remo Stars FC, komt de Malinese aanvaller Siaka Diaby opnieuw in beeld bij Europese clubs. Union Saint-Gilloise heeft zich gemeld als potentiële bestemming voor de 22-jarige spits.

De transfer van Siaka Diaby naar het Nigeriaanse Remo Stars FC werd recent onverwacht geannuleerd. Volgens AfricaFoot lag de oorzaak bij financiële en medische complicaties.

De club kon geen akkoord bereiken over de transferprijs, al zijn er ook medische vraagtekens door Diaby’s knieblessure.

Union SG volgt de situatie van Diaby nauwgezet. De Brusselse club staat bekend om het aantrekken en ontwikkelen van jong talent uit Afrika. De interesse in Diaby past binnen die strategie, zeker nu de speler beschikbaar is en zijn eerste Europese avontuur nog moet beginnen.

Union SG toont interesse voor nieuwe spits

Diaby, die vorig seizoen uitkwam voor Stade Malien, geldt als een fysiek sterke en technisch vaardige spits. Zijn prestaties in de Malinese competitie hebben hem op de radar gebracht van meerdere clubs.

Ondanks zijn blessure wordt hij nog steeds beschouwd als een speler met groeipotentieel en internationale ambitie. Met het vertrek van enkele aanvallers in de zomermercato is Union SG actief op zoek naar offensieve versterking.

Diaby zou op termijn een rol kunnen spelen in de A-kern, mits hij medisch fit verklaard wordt. De club zou volgens bronnen bereid zijn om een overgang te overwegen zodra duidelijkheid bestaat over zijn fysieke toestand.