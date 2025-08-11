🎥 Verdiende KAA Gent een strafschop na deze bijzondere val en handspel?

Kevin Rodriguez scoorde voor het eerst in een jaar nog eens een doelpunt voor Union SG. Bijna werd hij echter ook een antiheld in de match. Had KAA Gent geen strafschop moeten krijgen?

Het was iets voor de rust toen Kevin Rodriguez bij een vrije trap van KAA Gent een doorgekopte bal niet echt kon verwerken met het hoofd.

Hij struikelde vervolgens en daardoor kwam de bal uiteindelijk eerst in zijn kruis terecht. In zijn val beroerde hij de bal ook nog eens zeer duidelijk met de arm.

Of het nu over de steunarm ging of niet, is gezien de aard van de val niet meteen duidelijk. Wat wél een reden kan zijn om geen strafschop te fluiten, is dat de bal zijn arm raakt nadat hij eerst zelf met een ander lichaamsdeel de bal beroerde.

Zeer vreemde sprong

Sowieso was het geen bewuste actie van Kevin Rodriguez. De actie werd ook zeer snel door de VAR beoordeeld en er werd ook snel beslist om geel elfmeter uit te delen.

Veel kritiek was er achteraf ook niet vanuit Gentse zijde, al waren er wel heel wat supporters die toch het hunne dachten van de zaak. Een bloemlezing:

Dit is altijd 100/100 penaltie belachelijke niveau van scheidsrechters gent is hier duidelijk bestolen!!! — don carlito (@johpoh19051) August 9, 2025