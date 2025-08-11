Achter gesloten deuren lukt het wel: Cercle Brugge scoort driemaal in nipte zege tijdens oefenwedstrijd

Na drie wedstrijden in de Jupiler Pro League heeft Cercle Brugge nog niet gewonnen. Sterker nog, de Vereniging wist zelfs nog geen enkel doelpunt te scoren. Tijdens een oefenpartij tegen derdeklasser Knokke lukte dat alvast wel.

Met een scoreloos gelijkspel tegen Dender en verliespartijen tegen Anderlecht en Club Brugge blijft Cercle Brugge na drie speeldagen achter met slechts één op negen.

Daarbovenop komt dan nog eens het feit dat de Vereniging nog geen enkele keer wist te scoren in de competitie. Na 270 minuten voetbal wachten de fans van Cercle nog steeds op een eerste moment van vreugde.

Ook in de voorbereiding kwam Cercle moeilijk tot scoren. Tijdens een oefenwedstrijd op zondag lukte dat alvast wel. Groen-Zwart nam het op tegen Royal Knokke FC, een ploeg uit de hoogste amateurafdeling.

Cercle won die wedstrijd, waarin vooral spelers die slechts beperkt of helemaal niet in actie kwamen tegen Club mochten opdraven, met 3-2. Alama Bayo nam twee doelpunten voor zijn rekening. Elhadji Koné maakte de andere goal vanop de stip.

Zorgt de oefenzege tegen Knokke voor vertrouwen bij de hele Vereniging of blijven ze ook op de volgende speeldag in hetzelfde bedje ziek? Dat komen we komende zondag te weten, dan neemt Cercle het in eigen huis op tegen Westerlo.