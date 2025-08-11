Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig'

Lautaro López verlaat Montevideo City Torque en trekt naar Europa. De jonge aanvaller uit Uruguay gaat aan de slag bij Lommel SK in de Belgische Challenger Pro League.

López stond ook in de belangstelling van River Plate, waar Marcelo Gallardo hem op het verlanglijstje had gezet. Toch koos hij voor het Europese avontuur binnen de City Football Group.

De 20-jarige middenvelder is technisch onderlegd en bewees zich vorig seizoen bij Torque. Hij geldt als een talent met groeimarge.

Bij Lommel krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen in een competitie die steeds vaker jonge Zuid-Amerikanen aantrekt. Ook andere City Group-talenten stroomden eerder via Lommel door.

López is polyvalent en kan de drie posities centraal op het middenveld spelen. Bij Lommel hopen ze dat hij snel impact maakt en zich in de kijker speelt voor het eerste elftal van een grotere Europese club.

De verwachting is dat zijn transfer deze week officieel wordt afgerond. Hij reist eerstdaags af naar België voor de medische testen en ondertekening van zijn contract.