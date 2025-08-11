'Plots gaat het snel: Rode Duivel heeft persoonlijk akkoord met nieuwe club'

De transfer van Koni De Winter komt plots wel héél dichtbij. Er zou plots zelfs al een persoonlijk akkoord zijn met AC Milan. Dat laat Fabrizio Romano toch alvast weten op zondagavond.

AC Milan heeft concrete interesse in Koni De Winter, zo meldde La Gazzetta dello Sport eerder al. De verdediger van Genoa geldt als potentiële opvolger van Malick Thiaw, die op het punt staat te vertrekken naar Newcastle United.

Milan troeft Internazionale af

Het vertrek van Malick Thiaw naar Newcastle betekende dat de Milanezen snel moesten handelen, want de Duitse verdediger was een vaste waarde in het centrum van de defensie.

En dus wordt het de 23-jarige Belg Koni De Winter. Die werkte al samen met Allegri bij Juventus en zou nu dus op weg kunnen zijn naar Milan.

Done deal voor twintig miljoen euro

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano zou er al een persoonlijk akkoord zijn tussen AC Milan en Koni De Winter. Ook op clubniveau lopen de onderhandelingen goed.

Met de deal zou ongeveer twintig miljoen euro gemoeid zijn. Verwacht wordt dat de deal sneller dan later helemaal beklonken zal zijn.