Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend

Op de voorbije speeldag waren er heel wat discutabele fases. Het Referee Department haalde er twee uit van de derde speeldag.

Het Referee Department bespreekt op de website van de voetbalbond twee fases uit de wedstrijden van het voorbije weekend waar een strafschop verwacht werd, maar die niet kwam.

De eerste fase gebeurt in de 35ste minuut, in de match tussen La Louvière en Charleroi. Jordi Liongola van La Louvière werd daarbij door Etienne Camara achteraan geraakt.

“De speler van Charleroi, die een duidelijk zicht had op de positie van zijn tegenstander, probeert nooit de bal te spelen. Hij duwt hem opzettelijk langs achteren, waardoor deze laatste duidelijk in zijn actie wordt gehinderd”, klinkt het.

In deze situatie is het oordeel van het PRD dat een strafschop in het voordeel van La Louvière moet worden toegekend. Indien dat niet gebeurt, wordt een VAR-interventie verwacht.

Zeker twee strafschoppen niet gegeven in de Jupiler Pro League

Ook uit de topper tussen Standard en KRC Genk wordt een fase aangehaald. We gaan naar de 83ste minuut waarbij doelman Matthieu Epolo te laat uitkomt en met de vuisten een bal probeert weg te werken.

“Hij slaagt er niet in de bal te raken en botst met zijn vuist en/of arm tegen de achterzijde van het hoofd van Genk-aanvaller Tolu Arokodare”, is de uitleg.

“In dit geval zijn wij van oordeel dat er als eindbeslissing een strafschop moet worden toegekend. Als dat niet gebeurt, wordt een VAR-interventie verwacht”, laat het Referee Department nog weten.