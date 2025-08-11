Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend

Referee Department trekt conclusies na de derde speeldag: twee strafschoppen niet toegekend
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op de voorbije speeldag waren er heel wat discutabele fases. Het Referee Department haalde er twee uit van de derde speeldag.

Het Referee Department bespreekt op de website van de voetbalbond twee fases uit de wedstrijden van het voorbije weekend waar een strafschop verwacht werd, maar die niet kwam.

De eerste fase gebeurt in de 35ste minuut, in de match tussen La Louvière en Charleroi. Jordi Liongola van La Louvière werd daarbij door Etienne Camara achteraan geraakt.

“De speler van Charleroi, die een duidelijk zicht had op de positie van zijn tegenstander, probeert nooit de bal te spelen. Hij duwt hem opzettelijk langs achteren, waardoor deze laatste duidelijk in zijn actie wordt gehinderd”, klinkt het.

In deze situatie is het oordeel van het PRD dat een strafschop in het voordeel van La Louvière moet worden toegekend. Indien dat niet gebeurt, wordt een VAR-interventie verwacht.

Zeker twee strafschoppen niet gegeven in de Jupiler Pro League

Ook uit de topper tussen Standard en KRC Genk wordt een fase aangehaald. We gaan naar de 83ste minuut waarbij doelman Matthieu Epolo te laat uitkomt en met de vuisten een bal probeert weg te werken.

“Hij slaagt er niet in de bal te raken en botst met zijn vuist en/of arm tegen de achterzijde van het hoofd van Genk-aanvaller Tolu Arokodare”, is de uitleg.

“In dit geval zijn wij van oordeel dat er als eindbeslissing een strafschop moet worden toegekend. Als dat niet gebeurt, wordt een VAR-interventie verwacht”, laat het Referee Department nog weten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk

Meer nieuws

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

Na de 1 op 9: hierdoor verliest KRC Genk van Standard volgens Peter Vandenbempt

13:00
7
Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

Standard nu al beter dan iedereen verwachtte: "We kunnen iedereen aan"

12:20
Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

Opsteker voor RSC Anderlecht: paarswit krijgt heel goed nieuws te horen

18:20
Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen"

11:20
12
La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

La Louvière viert feest na eerste zege van het seizoen: "Iedereen had ons al afgeschreven"

10:50
1
"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

"Niet overroepen": Coach spreekt wel heel klare taal na eerste match van Lierse SK

18:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Van Den Bosch - Moreira - De Ketelaere - Loader - Pietuszewski - Angulo

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/08: Van Den Bosch - Moreira - De Ketelaere - Loader - Pietuszewski - Angulo

17:40
Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot"

Essevee trekt het zich niet aan na zege tegen Anderlecht: "Dat vind ik maar een voetnoot"

17:20
'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch'

17:40
3
Minstens 30 miljoen euro? 'Rode Duivel in beeld om ploegmaat van CDK te worden'

Minstens 30 miljoen euro? 'Rode Duivel in beeld om ploegmaat van CDK te worden'

17:00
'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto'

'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto'

16:30
5
Philippe Albert ziet gevolgen op lange termijn voor zure nederlaag van Anderlecht

Philippe Albert ziet gevolgen op lange termijn voor zure nederlaag van Anderlecht

15:30
2
Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak

Rode Duivels houden opnieuw open training tijdens volgende interlandbreak

16:00
Nilson Angulo moet met beide voeten op de grond blijven... en bij Anderlecht blijven Analyse

Nilson Angulo moet met beide voeten op de grond blijven... en bij Anderlecht blijven

15:00
El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

El Ouahdi tilt zwaar aan 1 op 9 van Genk: "Goed voetbal, maar achteraf is het enkel dat"

06:10
4
'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro'

'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro'

14:40
8
📷 'Onderhandelingen gaan goede richting uit: Zulte Waregem mikt op nieuwe flankaanvaller'

📷 'Onderhandelingen gaan goede richting uit: Zulte Waregem mikt op nieuwe flankaanvaller'

14:00
Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson

14:21
1
Achter gesloten deuren lukt het wel: Cercle Brugge scoort driemaal in nipte zege tijdens oefenwedstrijd

Achter gesloten deuren lukt het wel: Cercle Brugge scoort driemaal in nipte zege tijdens oefenwedstrijd

13:10
Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

Fink boos en ook supporters reageren ontzet na omstreden fase in Standard - Genk

22:30
15
Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

Ex-ref Gumienny heeft duidelijke mening over discutabele fases in Genk en Anderlecht: "Onbegrijpelijk"

08:40
12
Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?"

12:40
14
Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

Grote verrassing in de maak? Genk-spits Tolu Arokodare doorbreekt de stilte omtrent transfergeruchten

22:00
2
'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

'Club Brugge stuurt recente aanwinst door naar andere club in de Jupiler Pro League'

13:30
2
Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

Genk-kapitein Bryan Heynen heeft duidelijke mening over niet gefloten strafschop

21:30
2
David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

David Hubert gefrustreerd na nieuwe nederlaag: "Ik dacht dat we geen makkelijke strafschoppen meer zouden toekennen""

12:10
4
Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan"

12:00
22
Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

Francs Borains begint met uitstekende prestatie aan CPL-campagne: "Dit moet vertrouwen geven"

12:50
Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje

11:00
1
Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng Reactie

Rik De Mil windt er helemaal geen doekjes om en is heel streng

21:00
Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

Matchwinnaar blinkt van trots na openingswedstrijd met Patro: "Een droomdebuut"

11:50
Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

Olivier Renard moet dringend actie ondernemen, maar hoeveel budget heeft hij nog? Toch is het broodnodig

10:30
14
OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

OHL neemt alweer afscheid van linksachter die pas in de winter arriveerde

09:50
Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

Voormalig toptalent en kapitein van Anderlecht staat voor volgende transfer: vertrek onvermijdelijk

10:00
Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

Adriano Bertaccini zag een woedende Besnik Hasi bij Anderlecht

09:30
4
David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp Reactie

David Hubert verrassend optimistisch na nieuwe kansloze nederlaag tegen Antwerp

09:15
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

mannekes mannekes over 'Hapt Antwerp toe? Heel concreet en stevig bod op Zeno Van Den Bosch' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 📷 Maakt Kasper Dolberg dan toch de terugkeer naar Ligue 1? CringeMedia CringeMedia over Ambitieuze Belgische profclub wil Argentijns jeugdinternational: 'Speler op vliegtuig' Dirk1897 Dirk1897 over 'Club Brugge wil zich versterken met speler van FC Porto' Nelvafrel Nelvafrel over Tweede klap voor de Anderlechtsupporters: "Ligt de lat maar zo laag?" 1872 1872 over Vandenbempt denkt dat fans Anderlecht blij zijn met ingeslagen weg van Hasi: "Het slaat aan" Oisin Oisin over Nicky Hayen komt met belangrijk nieuws over Joel Ordonez en Gustaf Nilsson SeniorClub SeniorClub over 'Wil en kan Anderlecht dit echt betalen? Vraagprijs is meer dan 11 miljoen euro' Andreas2962 Andreas2962 over Axel Witsel weigert Udinese en nadert een nieuwe uitdaging in Spanje Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht-defensie ligt weer onder vuur, maar tactiek gaat niet veranderen: "Dit moet ons nederig maken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved