Steven Defour onder de indruk van de sfeer bij Standard: "De tifo's, de liederen, het roept herinneringen bij me op"

Steven Defour volgde met aandacht de wedstrijd tussen Standard en Racing Genk. Volgens hem voelt men in Sclessin dat de Rouches dit seizoen opnieuw iets moois kunnen bereiken.

Sinds het einde van zijn passage als trainer bij KV Mechelen is Defour actief als analist. Zondag bekeek hij de wedstrijd tussen Standard en Genk met grote interesse.

Tijdens zijn aanwezigheid in het programma Dans le Vestiaire, een uitzending georganiseerd door RTL Sports en SudInfo, sprak de voormalige aanvoerder van Standard — die later naar Anderlecht trok — over de sfeer op Sclessin, die duidelijk aanwezig was tijdens deze ontmoeting.

“Het bracht herinneringen terug, ja. Emoties? Nee. Ik zag de tifo's, de sfeer was weer een beetje zoals vroeger. Het was opnieuw een mooie wedstrijd, zoals in die tijd. Het stadion trilt, met de tifo's, de gezangen. Je ziet dat het publiek er weer staat, ze hebben het gevoel dat ze opnieuw een ploeg hebben die dit seizoen iets moois kan neerzetten.”

Nog niet de sfeer van de gloriedagen

De voormalige Rode Duivel vindt dat de sfeer van zondag nog niet helemaal te vergelijken is met die van zijn tijd als speler. Toch komt ze weer in de buurt, na een lange periode van moeilijkheden en opeenvolgende deelnames aan de Europe Play-offs.

“Nog niet helemaal. Maar het is een goed begin,” besloot Steven Defour, die naar verluidt een aanbod zou hebben geweigerd van Sporting Hasselt, de club van zijn vriend Sam Kerkhofs, mede-eigenaar en voormalig presentator van de podcast MidMid.

