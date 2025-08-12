📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro

📷 Vriendin Cristiano Ronaldo kondigt groot nieuws aan ... met kleinood van meer dan vier miljoen euro
Foto: © photonews
Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws. De Portugese superster gaat trouwen. Vriendin Georgina Rodriguez heeft een post gelanceerd op de sociale media met een wel erg dure ring.

Cristiano Ronaldo en Georgina Rodriguez zijn ondertussen al zo'n tien jaar samen. Tot dusver had CR7 de boot altijd afgehouden als het ging over het huwelijk.

Nu is hij wél overstag gegaan, want de Portugees heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Dat liet die weten via de sociale media.

De ring zou volgens insiders heel wat waard zijn. De ene bron spreekt over meer dan drie miljoen dollar, een andere bron spreekt zelfs over vijf miljoen dollar - dat is omgerekend zo'n 4,3 miljoen euro.

Ferme diamant bij verloving Cristiano Ronaldo

Een ferme diamant is het sowieso. "Ik zeg ja, in dit leven en in al mijn andere levens", aldus Georgina Rodriguez zelf in een boodschap op de sociale media bij de ring.

We willen het gelukkige koppel alvast veel plezier en succes wensen in de verderzetting van hun leven. Over de details van het toekomstig huwelijk is nog niets bekend.

