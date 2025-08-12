Junya Ito bezorgt KRC Genk en zijn fans meteen goed nieuws

Junya Ito kon voluit trainen op dinsdag en lijkt klaar te zijn voor zijn comeback in de Jupiler Pro League. Hij kan naar eigen zeggen al spelen op Leuven.

Ito werd dinsdag voorgesteld aan de pers. De Japanse winger kampte onlangs met een lichte blessure, maar daar valt nu niets meer van te merken.

"Ik ben vanochtend voor het eerst voluit kunnen gaan op training. Ik ondervond geen hinder meer, voor mijn part ben ik klaar om vrijdag in Leuven al mijn steentje bij te dragen", zegt hij volgens Het Belang van Limburg.

Meteen een serieuze boost dus voor Genk. De afgelopen weken hadden de Limburgers het, ondanks veel balbezit, heel moeilijk om te scoren. Tegen Standard werd dat nog eens duidelijk.

Een creatieve, snelle speler als Ito zou het verschil kunnen maken. In het verleden bewees hij dat al genoeg in het blauw-wit. In 100 JPL-matchen scoorde hij 24 doelpunten en gaf hij 36 assists.

De Japanner zit boordevol energie en heeft er zin in. De flankaanvaller kondigde al aan dat hij vol voor de titel wil gaan. Zal hij Genk veel kunnen helpen dit seizoen?