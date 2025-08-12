'KV Mechelen schiet wakker na ontboezeming van Benito Raman'

Benito Raman scoorde tegen KVC Westerlo het winnende doelpunt. Na de match liet hij zich zeer helder uit over zijn toekomst. En dat hebben ze ook bij De Kakkers goed gehoord.

De 30-jarige Benito Raman was afgelopen weekend nog de matchwinnaar voor KV Mechelen tegen KVC Westerlo. Na de match liet hij zich eerlijk uit over zijn toekomst.

"In het voetbal kan het allemaal heel snel gaan. Bij mij kan het iedere transferperiode gebeuren dat er een club interesse toont. Maar op dit moment ben ik bij Mechelen. Maar goed, het is nog drie weken", klonk het onder meer.

Gaat Benito Raman langer blijven bij KV Mechelen?

Raman gaf aan een vertrek niet uit te sluiten, maar evengoed wil hij ook bijtekenen bij Mechelen. En dus zijn ze Achter de Kazerne meteen wakker geschoten.

🔴🟡 Infos #KVMechelen :

🇧🇪 Kavé wants to extend Benito Raman’s contract for an additional two seasons, but discussions still need to take place between the parties to establish the terms of a final agreement. #mercato #JPL

⏳ To be continued… 🔜 pic.twitter.com/csiDOtjySD — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 11, 2025

Volgens Sacha Tavolieri wil Mechelen Raman een nieuw contract aanbieden voor nog eens twee jaar extra bij De Kakkers.

De onderhandelingen moeten wel nog worden opgestart. Raman zelf zei dat hij alvast openstond om met Mechelen te praten. De transfermercato is nog drie weken open.