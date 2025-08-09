Blijft hij bij KV Mechelen? Matchwinnaar Benito Raman spreekt doodeerlijk over zijn toekomst

Benito Raman scoorde tegen KVC Westerlo het winnende doelpunt. De grote vraag is nu of de spits binnen een maand nog bij KV Mechelen speelt.

Benito Raman werd zaterdag de held van de avond bij KV Mechelen. De spits viel in en scoorde in de slotfase het enige doelpunt van de partij. Hij bezorgde Malinwa de drie punten. Goed voor de club, maar uiteraard ook voor hem persoonlijk. Raman start het seizoen meteen goed, aangezien hij de voorbije twee wedstrijden niet in actie kwam vanwege een schorsing.

De voorbije weken hoorde u hier en daar misschien iets rond een transfer. De Malinwa-spits reageerde na afloop zelf op de geruchten. "In het voetbal kan het allemaal heel snel gaan. Bij mij kan het iedere transferperiode gebeuren dat er een club interesse toont. Maar op dit moment ben ik bij Mechelen. Maar goed, het is nog drie weken", klinkt het.

"Je weet nooit of er nog iets komt", gaat de spits verder. Voorlopig sluit Raman niets uit. "Als het voor alle partijen goed en leuk is, dan kan er naar gekeken worden. Op dit moment denk ik niet aan vertrekken. Zelfs bijtekenen kan nog. Maar er kan veel veranderen op een paar weken."

Op z'n 30e zit Raman uiteraard nog niet aan het einde van zijn carrière. Toch moet hij nu ook stilaan naar andere zaken dan enkele het sportieve plaatje kijken. "Ik moet puur kijken naar mijn privésituatie, zonder veel in detail te treden. Dan denk ik soms dat ik misschien toch aan het geld moet beginnen denken. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn carrière."

"Maar komt zo'n kans niet, dan speel ik met plezier mijn carrière uit bij Mechelen. Maar het is aan het bestuur en mijn manager nu. Ik moet mij gewoon focussen op het voetbal", besluit Raman duidelijk.