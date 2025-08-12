'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'

'RAAL La Louvière huurt aanvaller van Saudische club'
Foto: © photonews
Word fan van La Louvière!

De Ghanese aanvaller Jerry Afriyie wordt voor één seizoen uitgeleend aan RAAL La Louvière, zo meldt SportyFM Ghana. De overstap van de 18-jarige spits komt na een indrukwekkende reeks prestaties van de speler.

Jerry Afriyie, die eigendom is van het Saudische Al-Qadsiah, zal het komende seizoen uitkomen voor promovendus RAAL La Louvière.

De uitleenbeurt is bedoeld om Afriyie meer speeltijd te geven op het hoogste niveau in Europa en om zijn ontwikkeling als aanvaller te versnellen.

De jonge spits maakte eerder indruk bij CD Lugo in Spanje, waar hij op huurbasis vier doelpunten scoorde in tien wedstrijden. Zijn snelheid, werklust en afwerkingsvermogen trokken de aandacht van scouts en coaches, wat uiteindelijk leidde tot zijn selectie voor het Ghanese nationale team.

Veelbelovend talent krijgt kans in Jupiler Pro League

Afriyie’s internationale carrière kende een vliegende start. Hij won de gouden medaille met Ghana U20 op de Afrikaanse Spelen en werd uitgeroepen tot beste speler én topscorer van het WAFU B U-20 Championship.

In november 2024 debuteerde hij bij de Black Stars en scoorde meteen in zijn eerste wedstrijd tegen Niger. Een degelijke versterking dus voor RAAL La Louvière.

0 reacties
La Louvière

