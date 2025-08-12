Zware domper voor Cercle Brugge: verdediger maanden out met enkelbreuk

Cercle Brugge ziet verdediger Ibrahim Diakité lang uitvallen. Hij liep in de derby tegen Club een enkelbreuk op en is door de blessure zo'n drie maanden buiten strijd. Woensdag volgt een operatie.

Afgelopen weekend speelde Cercle Brugge een verdienstelijke partij tegen Club Brugge. De Vereniging verloor uiteindelijk wel met 2-0, na een relatief vroege rode kaart.

Maar voor die rode kaart liep het nog al mis. Ibrahim Diakité moest namelijk naar de kant, met wat meteen op een zware blessure leek.

En dat blijkt het nu ook te zijn. Cercle Brugge deelde via zijn sociale media mee dat Diakité een enkelbreuk heeft opgelopen. Hij zal daardoor een hele tijd niet inzetbaar zijn.

"Ibrahim Diakité liep tijdens de Brugse derby een enkelbreuk op en wordt woensdag geopereerd. Door deze blessure staat de verdediger zo'n drie maanden aan de kant. We wensen Ibrahim een spoedig herstel toe", klinkt het bij de Vereniging.

Diakité begon de eerste speeldag op de bank, maar kreeg nadien zijn basisplaats terug. Tegen Club mocht hij opnieuw starten, maar na 14 minuten sloeg het noodlot al toe.