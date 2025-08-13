Hasi kan niét lachen met reis van Anderlecht: "Zelfs de scheidsrechters hadden problemen"

RSC Anderlecht is aangekomen in Moldavië om het op te nemen tegen Sheriff Tiraspol. Besnik Hasi stond de pers te woord op de vooravond van de wedstrijd. En hij had al plezantere dagen gehad...

RSC Anderlecht verdedigt morgen een 3-0-voorsprong uit de heenwedstrijd in Moldavië. De wedstrijd wordt niet gespeeld in het stadion van Sheriff Tiraspol, maar in Stadionul Zimbru in Chisinau.

"We mogen de tegenstanders niet onderschatten", waarschuwt Besnik Hasi in de persconferentie daags voor de wedstrijd. "Sheriff verloor in de voorrondes van de Europa League thuis met 3-1 tegen FC Utrecht. Toch gaven ze alles in de terugwedstrijd."

De reis van paars-wit naar Moldavië verliep allesbehalve zonder slag of stoor. Na een lange administratieve procedure bij de douane moesten Moussa N'Diaye en Ibrahim Kanaté zelfs even achterblijven. Uiteindelijk lieten de plaatselijke autoriteiten het duo door.

"Dit zou niet mogen gebeuren", is Hasi misnoegd over het voorval. "Het is duidelijk moeilijk voor sommige mensen om dit land binnen te komen. Ik heb inmiddels vernomen dat ook de Turkse scheidsrechters problemen hebben gehad."

Nog één obstakel

De Belgische recordkampioen liet enkele sterkhouders achter in Brussel. Bij kwalificatie volgt er nog één voorronde vooraleer de groepsfase van de Conference League wordt bereikt. Tegenstander is die play-off is AEK Athene of AEL Limassol.