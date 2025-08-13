Hasi kan niét lachen met reis van Anderlecht: "Zelfs de scheidsrechters hadden problemen"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Hasi kan niét lachen met reis van Anderlecht: "Zelfs de scheidsrechters hadden problemen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht is aangekomen in Moldavië om het op te nemen tegen Sheriff Tiraspol. Besnik Hasi stond de pers te woord op de vooravond van de wedstrijd. En hij had al plezantere dagen gehad...

RSC Anderlecht verdedigt morgen een 3-0-voorsprong uit de heenwedstrijd in Moldavië. De wedstrijd wordt niet gespeeld in het stadion van Sheriff Tiraspol, maar in Stadionul Zimbru in Chisinau.

"We mogen de tegenstanders niet onderschatten", waarschuwt Besnik Hasi in de persconferentie daags voor de wedstrijd. "Sheriff verloor in de voorrondes van de Europa League thuis met 3-1 tegen FC Utrecht. Toch gaven ze alles in de terugwedstrijd."

Ik heb inmiddels vernomen dat ook de Turkse scheidsrechters problemen hebben gehad

Besnik Hasi

De reis van paars-wit naar Moldavië verliep allesbehalve zonder slag of stoor. Na een lange administratieve procedure bij de douane moesten Moussa N'Diaye en Ibrahim Kanaté zelfs even achterblijven. Uiteindelijk lieten de plaatselijke autoriteiten het duo door.

"Dit zou niet mogen gebeuren", is Hasi misnoegd over het voorval. "Het is duidelijk moeilijk voor sommige mensen om dit land binnen te komen. Ik heb inmiddels vernomen dat ook de Turkse scheidsrechters problemen hebben gehad."

Nog één obstakel

De Belgische recordkampioen liet enkele sterkhouders achter in Brussel. Bij kwalificatie volgt er nog één voorronde vooraleer de groepsfase van de Conference League wordt bereikt. Tegenstander is die play-off is AEK Athene of AEL Limassol.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Sheriff Tiraspol - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00 (14/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Sheriff Tiraspol
Besnik Hasi

Meer nieuws

Anderlecht haalt opgelucht adem: Paspoortproblemen van twee spelers zijn opgelost

Anderlecht haalt opgelucht adem: Paspoortproblemen van twee spelers zijn opgelost

16:10
Wat een spanning was dat? Strafschoppen beslissen over wie de Europese Supercup wint

Wat een spanning was dat? Strafschoppen beslissen over wie de Europese Supercup wint

23:10
Slecht nieuws voor Anderlecht: Twee spelers tegengehouden bij de douane in Moldavië

Slecht nieuws voor Anderlecht: Twee spelers tegengehouden bij de douane in Moldavië

15:00
Ilay Camara kent zijn verdict: Anderlecht moet rechtsachter hele poos missen

Ilay Camara kent zijn verdict: Anderlecht moet rechtsachter hele poos missen

14:00
7
Interesse van Stade Rennais? 'Anderlecht ging zélf leuren met Kasper Dolberg'

Interesse van Stade Rennais? 'Anderlecht ging zélf leuren met Kasper Dolberg'

20:00
'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België'

'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België'

20:40
3
Martine Prenen brengt haar verhaal over Eddy Snelders: "In werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag"

Martine Prenen brengt haar verhaal over Eddy Snelders: "In werkelijkheid zat er iets anders achter dat gedrag"

22:00
Ook rechtsachter blijft thuis voor terugmatch van Anderlecht tegen Sheriff Tiraspol

Ook rechtsachter blijft thuis voor terugmatch van Anderlecht tegen Sheriff Tiraspol

12:40
7
UITGELEKT: 'Deze Belgische topclub ondernam concrete pogingen om Luuk de Jong naar Jupiler Pro League te halen'

UITGELEKT: 'Deze Belgische topclub ondernam concrete pogingen om Luuk de Jong naar Jupiler Pro League te halen'

21:40
'Ederson verlaat Manchester City voor deze topclub en dat zorgt voor een opening voor... een veelbesproken Italiaan'

'Ederson verlaat Manchester City voor deze topclub en dat zorgt voor een opening voor... een veelbesproken Italiaan'

21:20
Matz Sels is open over interesse van andere clubs én praat over financiële inspanning die Nottingham Forest deed

Matz Sels is open over interesse van andere clubs én praat over financiële inspanning die Nottingham Forest deed

21:00
OFFICIEEL: Jack Grealish is een Toffee en... Everton betaalt zich er blauw aan

OFFICIEEL: Jack Grealish is een Toffee en... Everton betaalt zich er blauw aan

20:20
2
Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt bij Standard tijdens het seizoensbegin

Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt bij Standard tijdens het seizoensbegin

19:40
Zaakwaarnemer van Donnarumma reageert op heisa én tackelt met twee voeten vooruit op PSG

Zaakwaarnemer van Donnarumma reageert op heisa én tackelt met twee voeten vooruit op PSG

19:20
OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan

OFFICIEEL: Koni De Winter zet zijn krabbel onder een héél lucratief contract bij AC Milan

19:00
Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden Analyse

Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden

18:40
4
OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik

OFFICIEEL: Een vertrouwd gezicht keert terug naar RFC Luik

18:20
1
Sevilla staat voor aartsmoeilijke opgave: Club van Dodi Lukebakio begint met 12 spelers aan het nieuwe seizoen

Sevilla staat voor aartsmoeilijke opgave: Club van Dodi Lukebakio begint met 12 spelers aan het nieuwe seizoen

18:00
6
Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op Analyse

Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op

17:15
15
Joseph Opoku droomt van nieuwe stunt met Zulte Waregem: "Willen de fans een mooie dag bezorgen"

Joseph Opoku droomt van nieuwe stunt met Zulte Waregem: "Willen de fans een mooie dag bezorgen"

17:40
Kortrijk-spits wil blijven, ondanks buitenlandse interesse: "Hier voel ik me geliefd"

Kortrijk-spits wil blijven, ondanks buitenlandse interesse: "Hier voel ik me geliefd"

17:00
Voormalige smaakmaker van Club Brugge staat op het punt een transfervrije speler te worden!

Voormalige smaakmaker van Club Brugge staat op het punt een transfervrije speler te worden!

16:00
4
Naast Engelse en Duitse nu ook Italiaanse interesse voor Westerlo-spits Frigan

Naast Engelse en Duitse nu ook Italiaanse interesse voor Westerlo-spits Frigan

15:40
5
Anthony Moris over afscheid bij Union: "Als ik meer garanties kreeg, was ik niet vertrokken"

Anthony Moris over afscheid bij Union: "Als ik meer garanties kreeg, was ik niet vertrokken"

15:30
2
Beerschot-debutant blikt terug op eerste minuten: "Alles is vlot verlopen"

Beerschot-debutant blikt terug op eerste minuten: "Alles is vlot verlopen"

15:20
Een derby en een clash der beloften: Dit is het programma van de tweede speeldag in de Challenger Pro League

Een derby en een clash der beloften: Dit is het programma van de tweede speeldag in de Challenger Pro League

14:40
Nieuwe verdediger op komst voor RWDM Brussels

Nieuwe verdediger op komst voor RWDM Brussels

14:30
Volle focus op de Champions League: Club Brugge - Westerlo wordt uitgesteld

Volle focus op de Champions League: Club Brugge - Westerlo wordt uitgesteld

14:20
18
Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië

Hasi gaat roteren: Anderlecht laat sterkhouders thuis voor trip naar Moldavië

12/08
21
Nu al in de harten van de supporters: Carlos Forbs verklaart waarom hij voor Club Brugge koos Reactie

Nu al in de harten van de supporters: Carlos Forbs verklaart waarom hij voor Club Brugge koos

13:15
6
Moet Rangers het zonder Cyriel Dessers doen tegen Club Brugge? "Het ziet er ernstig uit"

Moet Rangers het zonder Cyriel Dessers doen tegen Club Brugge? "Het ziet er ernstig uit"

13:30
4
Racing Genk kent zijn tegenstander in de laatste voorronde van de Europa League

Racing Genk kent zijn tegenstander in de laatste voorronde van de Europa League

13:00
Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigd van plagiaat

Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigd van plagiaat

12:50
12
Ongeslagen maar Antwerp zit nog steeds met stevig probleem in vergelijking met concurrentie

Ongeslagen maar Antwerp zit nog steeds met stevig probleem in vergelijking met concurrentie

12:10
12
"Het meest bekwame team": Philippe Albert prijst titelkandidaat

"Het meest bekwame team": Philippe Albert prijst titelkandidaat

12:20
📷 Standard verrast supporters, die meteen onder de indruk zijn

📷 Standard verrast supporters, die meteen onder de indruk zijn

12:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Ronde 3
KI Klaksvik KI Klaksvik 2-0 Neman Grodno Neman Grodno
KI Klaksvik KI Klaksvik 05/08 Neman Grodno Neman Grodno
Aris Saloniki Aris Saloniki 07/08 AEK Athene AEK Athene
Baník Ostrava Baník Ostrava 4-3 Austria Wien Austria Wien
Silkeborg IF Silkeborg IF 0-1 Bialystok Bialystok
AIK AIK 2-1 Györi ETO Györi ETO
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 3-0 Paksi SE Paksi SE
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 FC Vaduz FC Vaduz
Lausanne Sports Lausanne Sports 3-1 Astana Astana
Lugano Lugano 0-5 NK Celje NK Celje
Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík 3-0 Brøndby IF Brøndby IF
Partizan Belgrado Partizan Belgrado 0-2 Hibernian Hibernian
Rapid Wien Rapid Wien 2-2 Dundee United Dundee United
Larne Larne 0-3 CD Santa Clara CD Santa Clara
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Viking Viking
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 18:00 Viking Viking
Astana Astana 14/08 Lausanne Sports Lausanne Sports
Györi ETO Györi ETO 14/08 AIK AIK
Paksi SE Paksi SE 14/08 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
FC Vaduz FC Vaduz 14/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Brøndby IF Brøndby IF 14/08 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
Neman Grodno Neman Grodno 14/08 KI Klaksvik KI Klaksvik
AEK Athene AEK Athene 14/08 Aris Saloniki Aris Saloniki
NK Celje NK Celje 14/08 Lugano Lugano
Bialystok Bialystok 14/08 Silkeborg IF Silkeborg IF
Dundee United Dundee United 14/08 Rapid Wien Rapid Wien
Hibernian Hibernian 14/08 Partizan Belgrado Partizan Belgrado
Austria Wien Austria Wien 14/08 Baník Ostrava Baník Ostrava
CD Santa Clara CD Santa Clara 14/08 Larne Larne

Nieuwste reacties

Obiku Obiku over Sevilla staat voor aartsmoeilijke opgave: Club van Dodi Lukebakio begint met 12 spelers aan het nieuwe seizoen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Wat bezielde Ajax toch? Club Brugge legt critici van Carlos Forbs nu al het zwijgen op Venom#13 Venom#13 over Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigt van plagiaat Venom#13 Venom#13 over Nieuwkomer Reis stelt opnieuw teleur, Hayen: "Dat heb ik hem gezegd" Stefaan_82 Stefaan_82 over Voormalige smaakmaker van Club Brugge staat op het punt een transfervrije speler te worden! Stefaan_82 Stefaan_82 over 'Club Brugge en Southampton liggen twee miljoen euro uit elkaar, Edozie vraagt zijn club zelf om transfer naar België' JaKu JaKu over Op zoek naar geld voor Olivier Renard: we zochten (én vonden) 45 miljoen voor de sportief directeur van Anderlecht Venom#13 Venom#13 over Volle focus op de Champions League: Club Brugge - Westerlo wordt uitgesteld Standard 2.0 Standard 2.0 over Ilay Camara kent zijn verdict: Anderlecht moet rechtsachter hele poos missen Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard heeft al lang niet meer zo'n aanvaller gehad: Thomas Henry heeft mogelijk de perfecte partner gevonden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved