Lukaku blikt vooruit naar ambities (met De Bruyne) én onthult welke Anderlecht-coach zijn leven heeft veranderd

SSC Napoli en Romelu Lukaku willen hun Italiaanse landstitel de komende maanden verdedigen én verlengen. De Rode Duivel kijkt dan ook uit naar de samenwerking met Kevin De Bruyne.

Feit: SSC Napoli slaagde er in de geschiedenis nooit in om twee seizoenen op rij de Italiaanse titel te winnen. Antonio Conte gaf al meermaals aan dat hij die statistiek wil veranderen.

Conte staat alvast héél hoog aangeschreven bij Lukaku. "Hij is voor mij zoals Roberto Martinez bij de Rode Duivels, Ronald Koeman bij Everton FC en Ariël Jacobs bij RSC Anderlecht. Zij zijn degenen die mijn leven hebben veranderd."

Antonio Conte is voor mij zoals Roberto Martinez, Ronald Koeman en Ariël Jacobs - Romelu Lukaku

"Ik kijk uit om ook op clubniveau met De Bruyne te voetballen", aldus Romelu Lukaku in Het Laatste Nieuws. "Kevin staat alleszins voor een uitdaging. Maar Kevin houdt van uitdagingen."

Dat geldt overigens ook voor Napoli. "Met Kevin erbij is het alleszins onze bedoeling om onze titel te verdedigen én het komende seizoen te bevestigen", is Lukaku héél duidelijk.

Met Kevin De Bruyne erbij is het onze bedoeling om de Italiaanse titel te verdedigen

"Daarnaast moeten we genieten van de Champions League", gaat Big Rom verder. "Ik wil vooral vooruit kijken. Het verleden kan ik toch niet veranderen." (knipoogt)