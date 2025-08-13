Moet Rangers het zonder Cyriel Dessers doen tegen Club Brugge? "Het ziet er ernstig uit"

Nadat het RB Salzburg wist uit te schakelen, treft Club Brugge in de laatste voorronde voor de Champions League het Schotse Rangers. Bij de Schotten speelt Cyriel Dessers, al lijken de Bruggelingen hem niet te moeten vrezen.

Enkel Rangers uit Schotland staat nog tussen Club Brugge en een nieuwe kwalificatie voor de Champions League. Waar Club RB Salzburg uitschakelde, deed Rangers hetzelfde met het Tsjechische Viktoria Pilzen.

Het verloor nochtans de terugwedstrijd met 2-1 in Pilzen. Maar door de 3-0 zege in de heenwedstrijd mochten de Schotten alsnog de kwalificatie vieren. Volgende week dinsdag staat de heenwedstrijd op het programma.

Cyriel Dessers valt geblesseerd uit

Een oude bekende bij Rangers is Cyriel Dessers. Maar de voormalige spits van Lokeren en Racing Genk viel geblesseerd uit in de partij tegen Pilzen. Het is nog maar de vraag of hij fit zal geraken voor de clash met Club Brugge.

Russell Martin, de coach van de Schotten, gaf na de wedstrijd tekst en uitleg bij de blessure van Dessers. "Het zier er ernstig uit. Hij draagt nu een brace, we zullen de komende dagen moeten afwachten. We duimen alvast dat het meevalt", aldus de coach bij het Britse Daily Record.

Voor Dessers zal het dus een race tegen de klok worden om fit te geraken voor de partij van dinsdag. Het zou voor Club alvast een meevaller zijn moest Dessers, die vorig seizoen nog 29 doelpunten maakte voor Rangers, er niet bij kunnen zijn.