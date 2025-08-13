Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigd van plagiaat

Nieuw shirt Beerschot zorgt voor ophef: Antwerpse club beschuldigd van plagiaat
Beerschot stelde op dinsdag een nieuw en exclusief shirt voor: Een wit tenue met geborduurde bloemetjes. Volgens de Britse ontwerpster Diana Al Shammari heeft de Antwerpse club zich schuldig bevonden aan plagiaat.

Na de voorstelling van het uitshirt voor het komende seizoen, stelde Beerschot ook een nieuw en exclusief shirt voor. Eén waarvan de oplage beperkt zou zijn en met geborduurde bloemen als aandachtstrekker.

Pleegde Beerschot plagiaat?

De meningen over het shirt waren verdeeld, maar er was ook iemand die helemaal niet kon lachen met de lancering van het nieuwe shirt. De Britse ontwerpster Diana Al Shammari beweert namelijk dat Beerschot haar ontwerp gekopieerd heeft.

Al Shammari reageerde op de Instagram-post waar Beerschot het shirt lanceerde. “Ik ben al 8 jaar pionier voor dit bloemen-borduurconcept in het voetbal, ik werk met grote merken, clubs, voetballers en muzikanten. Het op zo’n slechte, luie en oncreatieve manier gekopieerd zien worden, zonder enige erkenning of samenwerking, is echt teleurstellend", klinkt het bij de ontwerpster.

"We lieten ons inspireren op jouw werk"
Arthur Heeren, CEO Nova

Er kwam meteen reactie van Arthur Heeren, CEO van NOVA (het Antwerpse bedrijf dat de shirts levert): "Toen onze ontwerper dit truitje voorstelde, zonder je werk te kennen, dacht ik: ‘zoiets heb ik eerder gezien’. Toen vond ik je en stuurde ik een mail. Ik heb nooit een antwoord gekregen. We lieten ons inspireren door jouw werk”, weerlegt hij de beschuldiging tot plagiaat. “Toen er geen antwoord kwam, zijn we op eigen kracht verdergegaan."

Maar Al Shammari was geenszins onder de indruk. "Dit gaat verder dan gewone inspiratie. Het imiteert delen van mijn werk die creatief beschermd zijn. Ik sta open voor een oplossing, anders zal ik de nodige stappen zetten om mijn werk te beschermen", klonk het dreigend.

Krijgt dit verhaal nog een juridisch staartje of kunnen beide partijen tot een oplossing komen? Voorlopig heeft Beerschot zelf nog niet gereageerd.

