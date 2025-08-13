Nieuwe verdediger op komst voor RWDM Brussels

Er is vers bloed op komst voor RWDM Brussels Een nieuwe versterking rechtstreeks uit Lyon zou binnenkort de selectie van Frédéric Frans moeten versterken.

Yacine Chaïb zou RWDM Brussels gaan versterken. Het jonge talent uit de jeugdopleiding van Olympique Lyonnais begon de voorbereiding met het eerste team van OL, maar kon uiteindelijk niet op speelminuten rekenen.

Volgens Le Progrès zou hij in de Belgische tweede klasse terechtkomen. RWDM zou Chaïb huren voor het komende seizoen. De Lyon-speler speelt als linksback, maar kan ook centraal uit de voeten.

Vorig seizoen speelde Chaïb 22 wedstrijden met het reserveteam. Hij scoorde één doelpunt en gaf één beslissende pass met het team dat uitkomt in National 3, het vijfde niveau in Frankrijk.

Chaïb speelde de voorbije twee seizoenen voor het beloftenteam van Lyon. Daarvoor werkte hij de volledige jeugdopleiding af bij de gerenommeerde Franse club.

De aankondiging van zijn komst naar Molenbeek zou niet lang op zich moeten laten wachten. Een uitleendeal tot het einde van het seizoen zal naar verwachting eerstdaags worden aangekondigd.