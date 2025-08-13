Patro Eisden Maasmechelen heeft beet: Zuid-Afrikaan komt de rangen versterken

Patro Eisden Maasmechelen is uitstekend aan het nieuwe Challenger Pro League-seizoen begonnen. Met een 2-1 zege tegen Lokeren behaalde het meteen een eerste driepunter. Het heeft met het oog op het verdere verloop van de competitie ook een nieuwe middenvelder voorgesteld.

Hoewel het heel wat spelers zag vertrekken tijdens het tussenseizoen, is het toch weer uitkijken naar wat Patro Eisden Maasmechelen tijdens het komende seizoen gaat presteren. De start was alvast veelbelovend.

De Koempels wonnen met 2-1 van Lokeren. Beide goals werden gescoord door nieuwe spits Leandro Rousseau en op het middenveld liep Muhammad Carrim zowat alle gaten dicht.

Muhammad Carrim tekent bij Patro

Carrim was aanvankelijk op proef bij Patro, maar hij wist iedereen te overtuigen van zijn kwaliteiten. Na zijn competitiedebuut is hij nu ook officieel voorgesteld op de kanalen van de club.

De 23-jarige Zuid-Afrikaan komt over van het Spaanse AD Alcorcón, een ploeg die uitkomt op het derde niveau. Hij moet samen met Stef Peeters voor balans zorgen op het middenveld van de Limburgers.

Na een eerste zege voor eigen publiek gaat Patro komende vrijdag op zoek naar een eerste driepunter buitenshuis. Het trekt naar de Borinage om Francs Borains te bekampen. De troepen van Igor De Camargo speelden vorig weekend 1-1 gelijk tegen Club NXT.