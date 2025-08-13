Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt bij Standard tijdens het seizoensbegin

Standard kent een uitstekende start van het nieuwe seizoen. De Rouches zijn erin geslaagd om 7 punten te behalen tijdens de eerste drie wedstrijden in de Jupiler Pro League. Philippe Albert legt uit wat het verschil maakt.

Standard heeft deze zomer gericht versterkt op vele posities Deze keuze om spelers te rekruteren die bekend zijn met het Belgische kampioenschap is niet toevallig en verklaart deels de succesvolle start van het seizoen, aldus analist Philippe Albert.

"Er is kwaliteit, niet alleen in de behaalde punten. Op het vlak van het spel zijn het spelers met ervaring in ons kampioenschap, die hier al hebben gespeeld," legt hij uit aan de microfoon van RTBF.

De spelers zijn zich hier ook van bewust. Althans Marlon Fossey, die ons dit meedeelde na de overwinning van Luik tegen Genk (2-1): "Het verschil dit seizoen is de ervaring. We hebben Nielsen, die bij Brugge heeft gespeeld, Marco Ilaimaharitra, die aanvoerder was bij Charleroi, en dat is een juiste mix met de jonge spelers. Vorig seizoen hadden we waarschijnlijk niet gewonnen van Genk, die sterk hebben gepusht."

Uitstekende seizoensstart van Standard

"Dit is heel belangrijk. Ze hebben geen aanpassingsperiode nodig. De behaalde punten zijn al binnen. Uitstekende seizoensstart van Standard," benadrukt voormalig Rode Duivel Philippe Albert.

De volgende uitdaging voor de Rouches zal aankomende zaterdag zijn tegen Union Tegen de regerende kampioen zullen de mannen van Mircea Rednic duidelijk niet als favoriet beginnen. Maar zullen ze er opnieuw in slagen om te verrassen? Het antwoord kennen we komend weekend.