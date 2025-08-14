AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

Mario Stroeykens staat vanavond vermoedelijk opnieuw aan de aftrap in de return tegen Sheriff Tiraspol. In principe is de kwalificatie na de 3-0 in de heenmatch al binnen, maar de echte inzet voor Stroeykens ligt elders. De aanvallende middenvelder wil weg en Anderlecht wil verkopen.

De reden voor dat laatste is eenvoudig: zijn contract loopt af en hij wil niet verlengen. Wie hem nu niet verkoopt, ziet hem volgende zomer gratis vertrekken. In de huidige financiële realiteit van paars-wit is dat geen optie.

AC Milan duikt op

Besnik Hasi gaf Stroeykens dit seizoen nog weinig speelminuten. Niet alleen om sportieve redenen, maar ook omdat de speler met een transfer in zijn hoofd zit. Dat beïnvloedt automatisch zijn rol in het elftal.

De belangstelling is er wel. Gisteren kwam transferspecialist Santi Aouna met het nieuws dat AC Milan naar hem geïnformeerd heeft. Een mooie naam, maar voorlopig blijft het bij interesse.

PSV zou hem ook wel zien zitten. En bij veel andere clubs staat hij ook op een lijstje. Toch blijft het voorlopig vrijblijvend. Geen van beide clubs heeft tot nu toe de stap gezet naar een concreet bod. Dat houdt de situatie in een soort limbo.

20 miljoen is pure fictie

Anderlecht weet intussen dat een prijskaartje van 20 miljoen euro pure fictie is. Zelfs 15 miljoen lijkt moeilijk te halen. Dat zet sportief directeur Olivier Renard in een lastige positie, want de rest van Europa weet dat hij nog moet verkopen.

De concurrentie op het middenveld maakt de situatie nog scherper. Anderlecht heeft al vervangers in huis gehaald, waardoor Stroeykens minder onmisbaar is. En het budget moet kloppen, zeker nu de uitgaande transfers achterblijven.

Het gevolg: iedereen kijkt de kat uit de boom. Clubs weten dat de prijs mogelijk nog zal zakken richting het einde van de mercato. Voor Anderlecht wordt het een spel van bluffen en hopen dat iemand toch vroeg toehapt.

Of dat lukt, hangt af van wie het langst durft te wachten. Eén ding is zeker: dit wordt een transferdossier dat tot de laatste dagen van de zomermercato spanning zal blijven opleveren.

Volg Sheriff Tiraspol - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00.

