Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië
Foto: © photonews
Jackson Muleka is nu actief in Saudi-Arabië, bij Al-Kholood. Toch zal hij het shirt van de club niet meer aantrekken.

Afgelopen seizoen leende Besiktas Jackson Muleka uit aan Al-Kholood. De Congolese international komt uit een succesvol seizoen in Saoedi-Arabië, met 7 doelpunten en 6 assists. Deze zomer heeft de club de optie gelicht om hem definitief over te nemen voor 1,5 miljoen euro.

Maar achter deze goede indruk schuilt een hele andere realiteit. Muleka heeft namelijk al besloten om zijn driejarig contract in de Saudi Pro League op te zeggen. De oorzaak? Steeds groter wordende salarisproblemen.

Knallend contract slechts als schijnvertoning

Le Soir meldt dat de voormalige Standard-aanvaller al vier maanden niet meer betaald wordt en het niet kon waarderen dat de clubleiding hem vroeg om zijn nieuw contract te heronderhandelen tegen een lager bedrag. Iets meer dan een maand na zijn definitieve overname liep de zaak spaak.

De speler en zijn omgeving zullen zelfs een klacht indienen bij de FIFA om het inkomstenverlies te verhalen als gevolg van de acties van de club. Tot en met juni 2028 komt dit neer op maar liefst tien miljoen euro.

Zonder contract is Jackson Muleka dus een koopje op de markt. Bij Standard kon hij zijn talenten al laten zien. Een terugkeer naar België is al ter sprake gekomen, maar tot op heden heeft dit niet geresulteerd in een transfer. De laatste geruchten sturen hem op dit moment naar Turkije.

