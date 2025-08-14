"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

Tegen Patro Eisden zat Naïm Boujouh de volle 90 minuten op de bank. En dat zint de speler van KSC Lokeren natuurlijk helemaal niet.

Geen enkele minuut mocht Naïm Boujouh spelen tegen Patro Esiden. Als aanvoerder is dat uiteraard niet plezant, zo vertelde de linksachter aan Het Laatste Nieuws.

“Ik heb een goeie voorbereiding gespeeld. Ik ben tevreden over mijn vorm en niveau. Natuurlijk was ik kwaad en heb ik de coach om uitleg gevraagd”, is hij meteen heel erg duidelijk.

Na een gesprek met trainer Stijn Vreven kon hij het een plaats geven. De concurrentie binnen de ploeg is veel sterker geworden in vergelijking met vorig seizoen.

Naïm Boujouh niet te spreken na volle match op de bank

“De ploeg is sterker, ook op mijn positie. Jordi (Palacios, red.) is een goede voetballer. We zijn aan elkaar gewaagd, maken elkaar béter”, gaat Boujouh verder.

De nieuwkomer krijgt op dit moment de voorkeur, omdat hij meer offensieve impulsen geeft aan het team. Nochtans zegt Boujouh dat hij anders speelt sinds Vreven de trainer is bij Lokeren.

“Sindsdien breng ik aanvallend veel meer bij. De coach is daar zeer tevreden over, dus voor hem was het ook geen evidente keuze. Die ligt ook niet vast voor de rest van het seizoen”, besluit Boujouh hoopvol.