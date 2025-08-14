Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

Antonio Conte wil dat Romelu Lukaku dit seizoen nóg belangrijker wordt voor Napoli. De coach verwacht meer leiderschap en denkt dat hij beter kan presteren dan vorig jaar.

In de Jupiler Pro League gaat de vierde speeldag dit weekend al van start. In Italië, bij onder meer Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, begint het echte werk pas volgende week.

Antonio Conte kwam al met heel wat mooie woorden voor De Bruyne. Maar de trainer van Napoli vergat Lukaku uiteraard ook niet. De twee konden samen de Italiaanse titel vieren enkele maanden geleden.

"Hij was vorig seizoen een zeer belangrijke schakel in het halen van de Scudetto, maar hij kan nog meer", zegt Conte volgens Het Nieuwsblad. "Hij is een van de belangrijkste spelers van het team en we hebben spelers nodig die ook leiderschapskwaliteiten kunnen ontwikkelen."

De coach verwacht veel van zijn spits, maar daar zijn goede redenen voor. "Ik heb hem nodig om nog meer verantwoordelijkheid op zich te nemen, omdat er zoveel nieuwe spelers bij komen en we mensen nodig hebben die altijd het voortouw kunnen nemen, zelfs in moeilijke situaties."

Vorig seizoen was goed, maar dit seizoen moet nog beter. "Voor Romelu denk ik dat hij een nog beter seizoen kan hebben dan vorig jaar. Dat is mijn hoop."