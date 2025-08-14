Napoli-coach Antonio Conte haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne maakt zich op voor zijn debuut in de Serie A met Napoli. Coach Antonio Conte prijst zijn snelle aanpassing, werkethiek en enorme motivatie op 34-jarige leeftijd.

Napoli speelt donderdag zijn laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Olympiakos. Volgende week begint het echte werk: op zaterdag reist Napoli naar Sassuolo.

Kevin De Bruyne zal dan voor het eerst in de Serie A spelen. Tegen Olympiakos zal de aanvallende middenvelder ongetwijfeld ook nog wat minuten maken. Coach Antonio Conte spaarde zijn lof alvast niet.

"De Bruyne is een jongen die zich volledig heeft aangepast aan onze wereld. Hij heeft een andere achtergrond, speelde met andere ploeggenoten… maar hij heeft zich al helemaal aangepast", zegt de trainer volgens HLN.

De voorbije week klonk het vanuit Italië wel eens dat KDB wat kilo's teveel zou hebben. Maar daar heeft Conte een andere mening over. "Hij werkt serieus hard. Hij weet dat hard werk belangrijk is. Je hoort nooit een verkeerd woord van hem. Hij traint met de lach op zijn gezicht. En zijn ploeggenoten appreciëren zijn snelle integratie enorm."

"Weet je, we hebben het hier over een speler van 34. Een die een topcarrière heeft gehad. En toch wil hij zich opnieuw bewijzen. Dat hij dit nog kan opbrengen, daarvoor verdient hij écht respect. Hij heeft nog geen seconde van de trainingen gemist. Hij heeft alles mee gedaan, hij is beschikbaar en we hopen dat we de juiste balans kunnen vinden", besluit de Napoli-coach.