Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

Het Groothertogdom Luxemburg is op zoek naar een nieuwe bondscoach, voor het eerst in 15 jaar. Vier kandidaten zouden in de race zijn om Luc Holtz op te volgen, en onder hen zit ook een Belg.

Er staat een kleine revolutie op til in het Luxemburgse voetbal. Na 15 jaar in functie te zijn geweest, heeft Luc Holtz, bondscoach van het Groothertogdom sinds 2010, zijn functie neergelegd. Zijn contract werd niet verlengd door de bond.

Recentelijk is het vertrek van Holtz bevestigd, de voormalige bondscoach gaat nu aan de slag in Duitsland bij SV Waldhof Mannheim. Maar de identiteit van zijn opvolger moet nog worden bepaald, terwijl de volgende interlandbreak over een paar weken al plaatsvindt.

Sébastien Grandjean bondscoach van Luxemburg?

Het Luxemburgse medium Virgule meldt dat er nu vier kandidaten op de shortlist staan van de Luxemburgse voetbalbond (FLF), en dat de beslissing in de komende dagen moet vallen na laatste gesprekken.

Drie van deze kandidaten zijn lokaal: Mario Mutsch (huidige coach van de U19), een Belgische Luxemburger geboren in Saint-Vith maar 102 keer Luxemburgs international; Jef Strasser, 98-voudig international en drievoudig kampioen van Luxemburg met Fola Esch als coach; en tot slot Jeff Saibene, voormalig speler van Standard, voormalig coach en winnaar van de beker met Racing Union Luxembourg.

De vierde kandidaat is een bekende Belg voor onze buren: Sébastien Grandjean, die onlangs ontslagen werd bij SL 16, maar eerder al kampioen werd met Fola Esch in Luxemburg. Grandjean was analist in Luxemburg en heeft nooit nagelaten Luc Holtz te bekritiseren. Het is nu afwachten of hij de kans krijgt om het beter te doen...