Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?

Opvallend: wordt deze Belgische trainer bondscoach van Luxemburg?
Word fan van Luxemburg! 3

Het Groothertogdom Luxemburg is op zoek naar een nieuwe bondscoach, voor het eerst in 15 jaar. Vier kandidaten zouden in de race zijn om Luc Holtz op te volgen, en onder hen zit ook een Belg.

Er staat een kleine revolutie op til in het Luxemburgse voetbal. Na 15 jaar in functie te zijn geweest, heeft Luc Holtz, bondscoach van het Groothertogdom sinds 2010, zijn functie neergelegd. Zijn contract werd niet verlengd door de bond.

Recentelijk is het vertrek van Holtz bevestigd, de voormalige bondscoach gaat nu aan de slag in Duitsland bij SV Waldhof Mannheim. Maar de identiteit van zijn opvolger moet nog worden bepaald, terwijl de volgende interlandbreak over een paar weken al plaatsvindt.

Sébastien Grandjean bondscoach van Luxemburg?

Het Luxemburgse medium Virgule meldt dat er nu vier kandidaten op de shortlist staan van de Luxemburgse voetbalbond (FLF), en dat de beslissing in de komende dagen moet vallen na laatste gesprekken.

Drie van deze kandidaten zijn lokaal: Mario Mutsch (huidige coach van de U19), een Belgische Luxemburger geboren in Saint-Vith maar 102 keer Luxemburgs international; Jef Strasser, 98-voudig international en drievoudig kampioen van Luxemburg met Fola Esch als coach; en tot slot Jeff Saibene, voormalig speler van Standard, voormalig coach en winnaar van de beker met Racing Union Luxembourg.

De vierde kandidaat is een bekende Belg voor onze buren: Sébastien Grandjean, die onlangs ontslagen werd bij SL 16, maar eerder al kampioen werd met Fola Esch in Luxemburg. Grandjean was analist in Luxemburg en heeft nooit nagelaten Luc Holtz te bekritiseren. Het is nu afwachten of hij de kans krijgt om het beter te doen...

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Luxemburg

Meer nieuws

LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in! Live

LIVE: Stroeykens mist strafschop: met 0-0 de rust in!

19:49
Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

Union opnieuw enkele miljoenen rijker? Na Ivanovic staat ook deze spits in de belangstelling van Benfica

20:00
Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

Het geheime wapen van La Louvière is bijna klaar: "Hij heeft een atypisch profiel"

19:40
OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast

19:20
3
En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

En ineens doet Westerlo miljoenentransfers van dubbele cijfers... Hoe is dat zo gekomen en kan het blijven duren?

18:40
Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder

18:20
1
CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans

18:00
16
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Dussenne

17:00
Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven"

17:40
1
"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

"Ik heb vaak gehuild": Jérémy Doku laat de andere kant van de medaille zien

17:20
De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

De medische tests staan gepland: 'Noë Dussenne gaat terugkeer maken naar JPL'

17:00
2
Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

Straks naast De Bruyne? Napoli informeert naar Belgische flankaanvaller

16:30
Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League

16:15
4
Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller

16:00
4
Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

Een kans om te grijpen? Ex-speler van Standard is transfervrij na nachtmerrie in Saudi-Arabië

15:30
1
"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

"Ik heb de coach om uitleg gevraagd": Speler van Lokeren niet te spreken na 90 minuten bankzitten

15:15
"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

"Desastreuze cijfers": Peter Vandenbempt ziet dat het money-time is voor Genk-coach Fink

15:00
5
"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

"Dat was niet normaal": Jérémy Doku was woedend op bondscoach Rudi Garcia

14:00
Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

Thorsten Fink twijfelt... Mooi plan Genk mogelijk de vuilbak in aangezien de nood al hoog is (en de situatie veranderde)

14:40
1
Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

Philippe Clement kan wel héél opvallende uitdaging aangaan

14:20
Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

Heel slecht nieuws voor Zulte Waregem en Jelle Vossen

13:30
3
Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

Anton Tanghe droomt van buitenlands avontuur: "Dat is mijn droombestemming"

13:15
1
Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over Club Brugge-speler: "Hij moet bij de Rode Duivels zitten"

13:00
2
Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

Cercle Brugge boos na derby: Vereniging gaat in beroep na beslissing over rode kaart

12:40
13
📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

📷 Opmerkelijker kan bijna niet: Manchester City pakt uit met nieuwe, en héél speciale, truitjes

12:20
1
"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

"Bereid jullie voor": Jérémy Doku heeft duidelijke boodschap voor zijn fans

12:00
1
AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

AC Milan? PSV? Heel Europa weet dat Anderlecht in een zwakke positie staat (Olivier Renard zelf ook)

11:40
6
Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

Napoli-trainer Conte daagt Lukaku uit: "Hij kan nog beter"

11:20
Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

Mathys Tel slachtoffer van racisme na gemiste penalty in UEFA Supercup: Tottenham reageert

11:00
Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League

10:45
23
Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier

10:30
24
Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

Nieuwe aanvaller van Patro Eisden schrikt met wat hij meemaakt: "Heeft mij overvallen"

10:15
Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent

10:00
10
Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Begin te vrezen dat een absolute topclub hem toch nog komt halen"

09:30
2
Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

09:15
4
Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

Philippe Albert spaart Kasper Dolberg niet

09:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

Pegel Pegel over Sheriff Tiraspol - Anderlecht: 0-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over OFFICIEEL: Club Brugge bindt verdediger langer aan zich vast Swakke25 Swakke25 over CEO van DAZN haalt uit naar telecomoperatoren: slecht nieuws voor Belgische voetbalfans SmurF SmurF over Trainer van Jong Genk doet boekje open over gecontesteerd verlengd verblijf in Challenger Pro League Blackadder Blackadder over Rein Van Helden legt uit waarom STVV het nu zo goed doet in de Jupiler Pro League Brugesboy24/7 Brugesboy24/7 over Het wordt concreet: Club Brugge doet bod op 18-jarige aanvaller Allé Maurice Allé Maurice over Ardon Jashari onthult wie voor hem vocht bij AC Milan: "Ik had hem mijn woord gegeven" Swakke25 Swakke25 over Na miljoenenbod op Edozie (ex-Anderlecht): Club Brugge in gesprek met Ligue 2-club over 19-jarig talent Swakke25 Swakke25 over Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op' YoniVL YoniVL over Antwerp-verdediger Zeno Van den Bosch heeft grote beslissing genomen in transferdossier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved