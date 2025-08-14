Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland
Foto: © photonews
La Louvière pakte afgelopen weekend zijn eerste zege van het seizoen. Speler van de wedstrijd was verdediger Maxence Maisonneuve. Hij zou zowaar nog kunnen vertrekken voor het sluiten van de transfermarkt.

Na een zenuwslopende wedstrijd wist promovendus La Louvière afgelopen weekend de punten thuis te houden in het streekduel tegen Sporting Charleroi. Les Loups behaalden dankzij een 1-0 zege hun eerste zege van het seizoen.

Eén van de sterkhouders in die partij, was Maxence Maisonneuve. De centrale verdediger wist heel wat voorzetten weg te koppen en werd achteraf ook verkozen tot speler van de wedstrijd.

Vertrekt Maisonneuve bij La Louvière?

Hij wordt komend weekend opnieuw in de basis verwacht voor het duel tegen Sint-Truiden. Maar het zou zomaar ook kunnen dat Maisonneuve La Louvière nog gaat verlaten tijdens de laatste weken van de transferperiode.

Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri staat de grote Fransman namelijk in de belangstelling van Grashoppers Zürich uit Zwitserland. De Zwitsers hopen de verdediger, die nog slechts één seizoen onder contract ligt bij La Louvière, in te lijven om de defensie te versterken.

Voor La Louvière zou het een enorme aderlating zijn moest Maisonneuve de club nog verlaten. Maisonneuve was al een vaste waarde in de Challenger Pro League en trok die lijn ook door tijdens de eerste weken in de Jupiler Pro League.

La Louvière
Maxence Maisonneuve

