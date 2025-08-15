Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

Zulte Waregem begon als promovendus sterk met 4 op 9, inclusief een knappe zege op Anderlecht. Franky Van der Elst prijst coach Sven Vandenbroeck om zijn slimme aanpak en wissels.

Zulte Waregem begon met een knappe 4 op 9 aan het nieuwe seizoen als promovendus. Eerst was er het gelijkspel tegen KV Mechelen, dan de nederlaag tegen Westerlo en vorige week de 2-3 overwinning op Anderlecht.

Franky Van der Elst ziet dat coach Sven Vandenbroeck heel goed werk levert tijdens dit seizoensbegin. "Als je op Anderlecht met een ander systeem, een andere speelwijze en een paar andere jongens toch een resultaat haalt, dan is dat goed gedaan van de trainer", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Op deze manier kan de coach, en de club, al meteen vertrouwen opdoen. "Vandenbroeck zal ongetwijfeld heel veel voldoening gehaald hebben uit deze zege. Zeker omdat zijn wissels ook goed uitpakten."

Dit weekend, op zaterdag, komt Club Brugge over de vloer. "Je mag alleszins verwachten dat Club dominant zal zijn en dat Essevee inderdaad opnieuw zal loeren op de omschakeling", voorspelt Ven der Elst.

"Met jongens als Opoku en Traoré heeft Vandenbroeck daar ook de spelers voor. Ik denk dus inderdaad niet dat het gameplan erg verschillend zal zijn", besluit hij.