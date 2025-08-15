De derde helft Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?
Foto: © photonews
We kennen Celine Van Ouytsel als gewezen Miss België, maar ook als voetbalfanate. Ze is supporter van de Rode Duivels, maar ook een graag geziene gast bij Royal Antwerp FC.

Celine Van Ouytsel is ondertussen 28 jaar en was al vaak te zien in de buurt van het voetbal. In 2020 kon ze als kersvers Miss België niet ontbreken op het Gala van de Gouden Schoen.

Maar ook daarna bleef ze opduiken binnen het voetbalwereldje. Soms als analiste of presentatrice, maar even goed 'gewoon' als supporter van Royal Antwerp FC.

Celine Van Ouytsel en Metejoor worden samen gezien op de dijk van Knokke-Heist

Nu lijkt het model goed nieuws te hebben, want afgaande op beelden die circuleren kan ze het goed vinden met een andere Antwerpsupporter: de 34-jarige zanger Metejoor.

De twee werden gespot in Knokke-Heist. Beiden gaven toe daar te zijn, elk voor hun redenen. Toch werden de twee ook knuffelend op de dijk gespot door oplettende fans. Van Ouytsel en Metejoor deden weinig moeite om zich te verstoppen voor de fans.

Of het gaat over een innige vriendschap, dan wel dat er meer aan de hand is? Dat is nog niet geweten. Beiden zijn ondertussen al een tijdje single. Hans Francken, manager van Metejoor, laat aan Het Laatste Nieuws weten: “Wat hij in zijn privé doet, houden we ook graag privé.”

