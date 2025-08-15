KV Mechelen heeft na de scalp van Club Brugge ook die van KAA Gent in het vizier: deze uitspraken wijzen op ambitie

KAA Gent hoeft enkel naar rivaal Club Brugge te kijken om te weten dat een uitwedstrijd bij KVM verraderlijk kan zijn. Malinwa gaat voluit voor een nieuwe overwinning: dat onderstreept het vertrouwen bij de thuisploeg.

Fred Vanderbiest staat wel voor de uitdaging om net als Union Gent te verschalken op stilstaande fases. Bij de Buffalo's zullen ze deze week zwaar de nadruk gelegd hebben op de standaardsituaties. Het zou opmerkelijk zijn moesten ze zich een tweede weekend op rij op dat vlak in de luren laten leggen. "Gent is meer dan dat", wil Vanderbiest zich er sowieso niet op blindstaren.

De vierde speeldag is misschien een goed moment om Gent al partij te geven. "We spelen tegen een heel goede ploeg, die momenteel nog wat zoekende is naar de beste manier van spelen of de beste opstelling. Als je naar hun kern kijkt, dan weet je dat daar heel wat kwaliteit rondloopt. Laat ons hopen dat ze bij Gent nog even zoekende blijven."

Vanderbiest gaat voor de overwinning

Als KV Mechelen na de stunt tegen Club Brugge het ook haalt van Gent, dan wordt het misschien wel wat als giantkiller bekeken. "We weten wat we thuis willen doen, of we nu tegen een topploeg spelen of niet. Als je de drie punten pakt, dan heb je 10 punten na 4 wedstrijden. Dan zou je iets moois neerzetten waar de ploeg verder vertrouwen uit kan tanken en wat ons een boost kan geven. Daar gaan we voor."

Vanderbiest is dus niet te beroerd om die ambitie uit te spreken. "Sowieso wilden we onze thuisreputatie versterken. Daar zijn we tegen Club Brugge goed mee begonnen. Nu spelen we tegen Gent, opnieuw een ploeg die vorig seizoen Play-off 1 speelde. Het oogt mooi als je in uw eerste twee thuiswedstrijden meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt."

KV Mechelen wil met lef spelen

Mechelen is dus vastberaden om ook de scalp van Gent te pakken. "Het zou mooi zijn richting de toekomst, want we willen vooral met een redelijk jonge kern tonen dat we met lef kunnen spelen." Vanderbiest hoopt dus om naast de resultaten ook in de spelwijze een stap vooruit te zetten.