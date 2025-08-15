OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dean Huiberts verlaat Beerschot voor Pro Vercelli in Italië. De aanvallende middenvelder kon vorig seizoen niet overtuigen en zoekt nu een nieuw avontuur om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Beerschot zakte na één seizoen op het hoogste niveau alweer naar de Challenger Pro League. In de Jupiler Pro League verliep het helemaal niet zoals gehoopt.

Wat al snel duidelijk werd, was dat de club gewoon niet voldoende kwaliteit had in de kern. De Ratten zullen nu zo snel mogelijk opnieuw naar 1A willen promoveren en hebben daarom deze zomer al heel wat nieuwe spelers gehaald.

Logischerwijs heeft dat tot gevolg dat minder gewenste spelers andere oorden moeten opzoeken. Een speler die maar weinig speeltijd kreeg vorig seizoen, en sinds zijn komst niet echt kon overtuigen, is Dean Huiberts.

Dean Huiberts gaat aan de slag in de Serie C

Hij werd in januari 2024 gehuurd van PEC Zwolle, en kwam in juli vorig jaar ook definitief over. De aanvallende middenvelder kwam 24 keer in actie voor Beerschot en kon één assist geven.

Maar zijn avontuur in België stopt hier. De club liet vrijdag weten dat Huiberts zijn carrière verderzet in de Italiaanse Serie C, bij Pro Vercelli. Een opvallend nieuw avontuur, maar wie weet kan de 25-jarige Nederlander op deze manier zijn carrière nieuw leven inblazen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg K Beerschot VA - Eupen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (16/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Eupen
K Beerschot VA
Dean Huiberts

Meer nieuws

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

17:00
'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

'Voormalige Westerlo-speler gaat knaltransfer maken van 20 miljoen euro'

16:45
Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

Slecht nieuws wordt bevestigd voor Anderlecht en Besnik Hasi

16:30
Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

16:00
Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind

15:15
1
Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens'

15:30
2
Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG

15:00
2
Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

14:20
1
"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

13:30
'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller'

14:00
8
LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

LIVE: OH Leuven en Genk vechten straks al een belangrijk robbertje uit

13:26
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè" Interview

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

13:45
1
Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem

13:00
2
"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

"Snelheid en constante dreiging": Cercle Brugge heeft offensieve versterking beet vanuit Engeland

12:40
1
Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? De derde helft

Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter?

12:20
9
Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

Stevige bocht? 'Gent ziet af van transfer en wil niet meer shoppen bij JPL-concurrent'

12:00
Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

Stroeykens zit met het hoofd elders, Saliba recht de rug: ons rapport van de Anderlecht-spelers tegen Sheriff Tiraspol

11:40
Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

Zorgen om Romelu Lukaku voor Rode Duivels? Meer informatie sijpelt door

11:20
Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken

11:00
8
'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

'Club Brugge aast op drie toptalenten en krijgt erg gemengd nieuws'

10:30
Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

Done deal: bekend 'neefje van' (met verleden bij Gent) trekt van Genk naar Franse topclub

10:00
Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

Pro League grijpt in na Europese kwalificatie RSC Anderlecht en Club Brugge

09:30
"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

"Ik vrees nooit": 'Coach Charaï spreekt, maar Westerlo moet wel degelijk vrezen voor vertrek van nog een sterkhouder'

09:00
Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

Moet Hasi belangrijke speler missen tegen AEK Athene? Dit zegt het reglement over de zaak

08:40
'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

'Pocognoli heeft een probleem en moet vijf spelers Champions League ontzeggen'

08:20
'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan'

08:00
5
Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden Analyse

Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden

07:20
6
RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

RSC Anderlecht weet wie hen in de weg staat op weg naar Europese groepsfase

07:40
3
Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

Kassa kassa? 'Nieuwe miljoenentransfer komt stap dichterbij voor Club Brugge'

07:30
Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

Chelsea-spelers komen met mooi gebaar richting familie van overleden Diogo Jota

07:00
Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

Ex-speler van Charleroi op weg naar de Premier League!

06:30
Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

Vertrekt hij nog bij La Louvière? Sterkhouder kan transfer maken naar Zwitserland

23:00
2
OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

OFFICIEEL: KAA Gent grijpt naast aanvallende versterking, die voor Eredivisie-club kiest

22:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Patris - Dussenne

21:40
Moet hij voor de doelpunten gaan zorgen? Cercle Brugge wil speler huren van Premier League-club

Moet hij voor de doelpunten gaan zorgen? Cercle Brugge wil speler huren van Premier League-club

22:00
4
Stijn Stijnen bijt van zich af: "Niets mee te maken"

Stijn Stijnen bijt van zich af: "Niets mee te maken"

21:20
6

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 2
SK Beveren SK Beveren 20:00 Jong Genk Jong Genk
Francs Borains Francs Borains 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 16/08 Lierse SK Lierse SK
Lommel SK Lommel SK 16/08 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 Eupen Eupen
KAA Gent KAA Gent 16/08 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 16/08 RWDM Brussels RWDM Brussels
Luik FC Luik FC 17/08 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Komt zijn transfer er eindelijk? 'Italiaanse topclub wil doorduwen voor Senne Lammens' DKMA DKMA over 'Club Brugge betaalt 10 miljoen euro voor nieuwe aanvaller' Stefaan_82 Stefaan_82 over Twee ploegen rechtstreeks in de Champions League? Club Brugge en Anderlecht staan voor belangrijke weken Andreas2962 Andreas2962 over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? poestexas poestexas over Besnik Hasi zet drie bekritiseerde spelers zeer duidelijk uit de wind JaKu JaKu over 'Uitgaande transfer KAA Gent komt dichterbij: Nederlandse club in Europa klopt aan' Mr bacardi Mr bacardi over Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet van gisteren in het voetbal, hè" JBond JBond over Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem YoniVL YoniVL over Voormalige Anderlecht-speler neemt opvallende rol op zich bij Union SG JHH JHH over Westerlo-coach Charaï reageert duidelijk op vertrek van sterkhouder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved