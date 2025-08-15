OFFICIEEL: Overbodige Beerschot-middenvelder gaat opvallend nieuw avontuur aan

Dean Huiberts verlaat Beerschot voor Pro Vercelli in Italië. De aanvallende middenvelder kon vorig seizoen niet overtuigen en zoekt nu een nieuw avontuur om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Beerschot zakte na één seizoen op het hoogste niveau alweer naar de Challenger Pro League. In de Jupiler Pro League verliep het helemaal niet zoals gehoopt.

Wat al snel duidelijk werd, was dat de club gewoon niet voldoende kwaliteit had in de kern. De Ratten zullen nu zo snel mogelijk opnieuw naar 1A willen promoveren en hebben daarom deze zomer al heel wat nieuwe spelers gehaald.

Logischerwijs heeft dat tot gevolg dat minder gewenste spelers andere oorden moeten opzoeken. Een speler die maar weinig speeltijd kreeg vorig seizoen, en sinds zijn komst niet echt kon overtuigen, is Dean Huiberts.

Dean Huiberts gaat aan de slag in de Serie C

Hij werd in januari 2024 gehuurd van PEC Zwolle, en kwam in juli vorig jaar ook definitief over. De aanvallende middenvelder kwam 24 keer in actie voor Beerschot en kon één assist geven.

Maar zijn avontuur in België stopt hier. De club liet vrijdag weten dat Huiberts zijn carrière verderzet in de Italiaanse Serie C, bij Pro Vercelli. Een opvallend nieuw avontuur, maar wie weet kan de 25-jarige Nederlander op deze manier zijn carrière nieuw leven inblazen.