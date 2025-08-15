Opgelet KAA Gent en Antwerp: strijd om Champions' Play-offs zal verrassend spannend worden

De strijd om de Champions' Play-offs kan dit seizoen extra spannend worden. Standard, KV Mechelen en STVV zetten na drie speeldagen al wat druk op de rest.

Van Anderlecht, KRC Genk, Club Brugge en Union SG wordt verwacht dat ze PO1 zonder problemen halen. Gent en Antwerp worden gezien als ploegen die ieder seizoen voor de Champions' Play-offs willen voetballen. Dat zal dit seizoen niet anders zijn, al lijkt er wel stevige concurrentie te zijn.

Bij KAA Gent vertrokken er heel wat namen, terwijl Ivan Leko lang moest wachten op zijn eerste versterking. Op de eerste speeldag werd al meteen duidelijk dat er een verschil is tussen STVV en Gent in het onderlinge duel.

Strijd om de Champions' Play-offs wordt spannend

De Buffalo's hadden eigenlijk niets te zeggen gedurende 90 minuten. Antwerp doet het beter. Zij startten met knappe resultaten tegen Union, Genk en OH Leuven. Het feit dat er een aantal clubs lijken te kunnen verrassen dit seizoen kan voor spanning zorgen.

STVV kende een geweldige start, net zoals KV Mechelen en Standard. Zij staan allemaal, samen met Union SG, aan de leiding na drie speeldagen. Het is nog vroeg om grote uitspraken te doen, maar bij alle drie de ploegen valt op dat de groep enorm goed samenhangt en dat er dit seizoen consistent gepresteerd kan worden.

'Outsiders' voor PO1 zullen op deze manier vertrouwen kunnen opbouwen, door boven de verwachting te presteren. Het momentum kan voor deze ploegen dus een grote rol spelen. Gevestigde clubs voelen sneller de druk om te presteren dan outsiders

De play-offs zijn er dit seizoen nog een laatste keer. Daardoor zijn er nog steeds slechts 30 speeldagen in de reguliere competitie. Dat zorgt ervoor dat een kloof nogal snel is geslagen. Een goede start maken kan dus het verschil maken op het einde van de rit. ​Afgelopen seizoen toonde FCV Dender dat een sterke start in een korte competitie cruciaal kan zijn voor behoud van momentum.

Maar er zijn ook nadelen voor de underdogs. De financiële realiteit van de clubs is er een van. Grotere ploegen durven en kunnen tijdens de winterse transferperiode vaak sterke transfers doen, voor een betere tweede seizoenshelft. Een zware blessure kan ook sneller worden opgevangen bij hen. Grotere clubs hebben over het algemeen meer ervaring in de race om Play-off 1.

Het ontbreken van Europese verplichtingen kan Gent en Antwerp extra frisse benen en focus geven voor PO1, terwijl de druk voor een goede start nog groter wordt. De strijd om Play-off 1 belooft dit seizoen extra spannend te worden. Outsiders kunnen hun goede start gebruiken

Gevestigde clubs blijven favoriet, maar outsiders als STVV en KV Mechelen kunnen met een goede start en momentum ook verrassend hoog eindigen. Consistentie en veerkracht zullen het verschil maken.