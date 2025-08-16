De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

Union en Standard zullen elkaar zaterdagavond ontmoeten in het Dudenpark. Hier zijn de vermoedelijke opstellingen van beide ploegen in een verrassende topper.

Met een 7 op 9 om het seizoen te beginnen, zal Standard zaterdagavond naar Union Saint-Gilloise reizen voor de vierde speeldag van de Pro League. Een wedstrijd waarvoor Mircea Rednic Henry Lawrence terug krijgt, hersteld van zijn blindedarmoperatie, maar Dennis Ayensa zal tot half september ongeveer afwezig zijn.

Keuzes maken achterin

De verdediging voor Matthieu Epolo, zou nog steeds bezet moeten worden door Marlon Fossey en Josué Homawoo. Het blijft afwachten of Rednic ervoor kiest om Ibe Hautekiet een kans te geven, of om Daan Dierckx opnieuw op te stellen, en wie er aan de linkerkant zal spelen. Alexandro Calut heeft begin van het seizoen gespeeld, maar Boli Bolingoli is terug van een blessure.

In het middenveld zal het duo Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen, dat veel ervaring met zich meebrengt, opnieuw starten. Om hen te vergezellen, kan Nayel Mehssatou weer worden opgesteld, zoals tegen Genk. Of zal Mircea Rednic een meer stabiele defensieve basis verkiezen, met een speler zoals Ibrahim Karamoko die de voorkeur zou kunnen krijgen?

Verscheidene afwezigen bij Union, de hereniging tussen Ilaimaharitra en Zorgane

Aan de zijlijn kan Rafiki Saïd boeten voor zijn slechte eerste helft tegen de Limburgers en uit de basiself verdwijnen, ten voordele van Adnane Abid. Aan de andere kant zou de moedige Tobias Mohr zijn plaats moeten behouden.

In de aanval zal Thomas Henry waarschijnlijk starten, misschien zelfs alleen. Het is echter waarschijnlijk, afhankelijk van het wedstrijdverloop, dat Timothée Nkada in de match zal komen om de druk op de verdediging van Union te verhogen, die hoog zal spelen en ruimte achterlaat.

Aan Union-zijde zijn Henok Teklab en Kamiel Van de Perre geblesseerd, Promise David en Mohammed Fuseini ook, en het is afwachten of Vic Chambaere zijn plaats in doel zal behouden. Er zullen waarschijnlijk geen verrassingen zijn in de rest van de opstelling, met een Adem Zorgane die dus Marco Ilaimaharitra op het middenveld zou kunnen ontmoeten.

Verwachte opstelling Union: Chambaere - Mac Allister, Burgess, Leysen - Khalaili, Vanhoutte, Zorgane, Niang, Ait El Hadj - Florucz, Rodriguez.

Verwachte opstelling Standard: Epolo - Bolingoli, Dierckx, Homawoo, Fossey - Ilaimaharitra, Nielsen - Mohr, Mehssatou, Abid - Henry.