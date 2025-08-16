Zien we Dries Mertens terug op de Belgische velden? "Ik zou er nu ook geen miljoen op zetten dat het niet gebeurt"

Sporting Hasselt-eigenaar Sam Kerkhofs krijgt de vraag regelmatig voorgeschoteld: gaat Dries Mertens, zijn wereldberoemde schoonneef, ooit het shirt van 'De Spor' dragen?

Het antwoord is nuchter, maar met een vleugje hoop. “Ik denk het niet. Maar ik zet er ook geen miljoen euro op in dat het niet zal gebeuren", aldus Kerkhofs in HBvL.

Volgens Kerkhofs bestaat er maar één realistisch scenario waarin de voormalige Galatasaray-speler ooit op het Hasseltse veld te zien zou zijn. “Als hij na zijn carrière het kleedkamergevoel begint te missen. Dat hij dan eens komt kijken, denkt dat hij deze ploeg misschien kampioen kan maken, en besluit zich een paar maanden te komen amuseren.”

Mertens zelf heeft er al wel eens mee gelachen. “Hij heeft er vaak grapjes over gemaakt. Ik heb hem ook al een paar keer gezegd dat hij niet betaalbaar is voor ons, maar dan zegt hij altijd: ‘Dat zullen we wel regelen’.”

Toch blijft Kerkhofs realistisch. “Wie weet komt het er ooit van, maar eerlijk gezegd: ik denk het niet. Het blijft iets voor in de sfeer van ‘stel je voor dat’.”

Voor de fans blijft het dus dromen. Misschien komt er ooit een dag waarop Mertens in een Hasselt-shirt een beslissende goal maakt. Maar voorlopig blijft het vooral een leuk verhaal om te vertellen.