Direct commotie na eerste zege Barcelona: trainer Hansi Flick doet controversiële uitspraak na betwiste goal
Barcelona is met een overtuigende 0-3 zege begonnen aan La Liga, maar de openingsmatch tegen Mallorca werd vooral overschaduwd door controverse. De snelle goals van Raphinha en Ferran Torres zetten de Catalanen op rozen, al was die tweede treffer voer voor discussie.

Op het moment dat Torres zijn schot afvuurde, lag verdediger Antonio Raíllo groggy op de grond na een harde bal tegen het hoofd. Normaal grijpt de scheidsrechter bij hoofdblessures in, maar dit keer liet hij het spel doorgaan. Mallorca voelde zich benadeeld, Barcelona vierde gewoon door.

Coach Hansi Flick verdedigde zijn spelers met vuur. “Mijn team moet altijd doorspelen tot de scheidsrechter fluit”, klonk het duidelijk. “Het is zijn beslissing om het spel stil te leggen, niet die van ons. Natuurlijk is het zuur voor Mallorca, maar mijn spelers hebben correct gehandeld.”

 

Voor Flick, pas sinds de zomer aan het roer, was het meteen een statement. Hij wil discipline en focus zien, en benadrukte dat emoties op zo’n moment niet mogen overheersen. “Als het omgekeerd was, zouden wij ook gefrustreerd zijn, maar regels zijn regels.”

Mallorca kreeg het na de rust nog moeilijker toen de thuisploeg twee rode kaarten slikte in een tijdspanne van amper tien minuten. Manu Morlanes pakte tweemaal geel, terwijl Vedat Muriqi na een zware overtreding op doelman Joan Garcia terecht rood kreeg na ingrijpen van de VAR.

Met negen tegen elf was de wedstrijd gespeeld. Barça controleerde, scoorde nog een derde keer en keerde met een zakelijke overwinning huiswaarts. Toch zal de nasleep vooral draaien rond de sportiviteit bij de tweede goal – en Flicks stellige boodschap dat verantwoordelijkheid in dit soort fases niet bij de spelers, maar bij de scheidsrechter ligt.

