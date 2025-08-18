"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

Het Santos van Neymar verloor afgelopen nacht met 0-6, in eigen huis, van Vasco da Gama. Neymar barstte in tranen uit terwijl zijn coach meteen werd ontslagen.

Neymar keerde begin dit jaar terug naar Brazilië, om weer bij zijn opleidingsclub Santos te kunnen spelen. Zo maakte hij de cirkel rond, al loopt het zeker niet zo vlot als gehoopt.

Santos moet nog oppassen voor de degradatiezone, de club van Neymar telt slechts 21 punten, twee meer dan de laatste club in de rode zone. En beter wordt het er niet op...

Afgelopen nacht heeft Santos met 0-6 verloren van Vasco da Gama, de club van Philippe Coutinho (die overigens zelf twee keer scoorde). Bij de rust was het nog maar 0-1, in de laatste 45 minuten liep alles in het honderd.

Een historische afgang voor Neymar

Neymar barstte in tranen uit na afloop, wat niet onlogisch is: zo'n zware nederlaag leed de 33-jarige aanvaller nog nooit. "Ik ben echt beschaamd", klonk het bij de voormalige ster van PSG en Barcelona.

"We waren echt sh*t. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het een schande om zo'n wedstrijd te spelen in het shirt van Santos. De fans hebben alle recht om ons te verwijten. Vandaag is dat aanvaardbaar", zei hij bij de Braziliaanse pers.

Zo'n slechte avond zal Neymar nog niet vaak hebben meegemaakt. De supporters keerden het veld de rug toe. Het bestuur had ook geen medelijden: coach Cleber Xavier werd na de vreselijke nederlaag meteen ontslagen.