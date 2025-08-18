Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn
Foto: © photonews
Voor Anderlecht breekt er een allesbepalende week aan. De dubbele confrontatie met AEK Athene zal bepalen of paars-wit dit seizoen een Europees verhaal mag schrijven of niet. En dat is dit seizoen belangrijker dan ooit voor de toekomst van de club.

Na de pijnlijke misstap tegen Häcken in een eerdere voorronde, kan het Europese avontuur voorbij zijn nog voor het goed en wel begonnen is. Het belang van die matchen gaat veel verder dan prestige. Met 32 A-kernspelers beschikt coach Besnik Hasi momenteel over een ongezien ruime selectie.

Zonder Europese groepsfase wordt het haast onmogelijk om iedereen tevreden te houden, en dreigt Anderlecht verplicht te worden één van zijn sterkhouders te verkopen.

Luxe kan probleem worden

De kern is intussen een mix van ervaren jongens, nieuwkomers als Llansana en Saliba en jongeren als Kanaté en Dao die al speelminuten kregen. “Ik heb misschien wel meer dan twintig jongens die puur kwalitatief basisspeler kunnen zijn”, zei Hasi. “Daarom is het goed dat we kunnen roteren zonder kwaliteit te verliezen.” Alleen achterin is de spoeling dun door blessures.

Maar precies dat voordeel kan snel omslaan in een probleem. Met enkel de Jupiler Pro League en de Croky Cup als horizon wordt het moeilijker om iedereen speeltijd te gunnen. Zeker omdat er voorlopig nog geen enkele grote transfer gebeurd is en jongens als Verschaeren, Stroeykens, Leoni, Rits, Foket... eigenlijk allemaal nog zouden moeten vertrekken. Bovendien zou een uitschakeling ook financieel zwaar doorwegen.

Bij uitschakeling stijgt de druk om te verkopen

Dat verklaart waarom de dubbele ontmoeting met AEK Athene haast als seizoensbepalend wordt beschouwd. Op Neerpede beseffen ze dat een nederlaag de mercato nodeloos ingewikkeld zou maken. Bij een Europese exit kan de druk om kleppers te verkopen alleen maar toenemen.

Sportief ligt de lat bijzonder hoog. AEK beschikt over een ervaren ploeg met internationale namen. Toch leeft er ook vertrouwen bij paars-wit. De match tegen Gent is uitgesteld zodat Hasi voor het eerst sinds lang een volledige trainingsweek krijgt om zijn team klaar te stomen. “We zullen top moeten zijn”, klinkt het vastberaden.

8 reacties
Anderlecht

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

MisterYou MisterYou over OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller Dantie Dantie over KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt El Pulga El Pulga over Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel franchi franchi over Genk zit met een heel ambetante situatie en veel twijfels: "Zo'n profiel zou Genk deugd doen" Luf Luf over "Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Soloria Soloria over Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen" El Pulga El Pulga over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn OH boy OH boy over 'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift' OH boy OH boy over Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton Nelvafrel Nelvafrel over Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken Kantine
