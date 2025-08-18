Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

Napoli houdt de adem in na de blessure van Romelu Lukaku. De 32-jarige spits voelde donderdag tijdens een oefenduel tegen Olympiakos iets in het linkerbovenbeen en moest vroegtijdig naar de kant.

Volgens de eerste diagnose gaat het om een probleem in de quadriceps, maar hoe ernstig dat is, moet vandaag blijken na medische tests. Italiaanse media spreken alvast van onrustwekkende signalen. ‘Sky Italia’ meldt dat de blessure wel eens een stevige impact kan hebben en dat Napoli rekening houdt met minstens een maand onbeschikbaarheid. ‘La Gazzetta dello Sport’ gaat zelfs verder en sluit niet uit dat Lukaku meerdere maanden out kan zijn.

De gevolgen zouden groot zijn. Bij een afwezigheid van een maand mist Lukaku sowieso de eerste drie speeldagen in de Serie A en mogelijk ook de start van de Champions League. Bovendien staat op 7 september de WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Kazachstan gepland – uitgerekend in het Lotto Park van zijn ex-club Anderlecht.

Geen interland in Lotto Park?

Voor Napoli is dit een stevige domper. De club versterkte zich deze zomer al met Lorenzo Lucca, gehuurd van Udinese, maar de Italiaan werd in eerste instantie gehaald als back-up. Mocht de blessure van Lukaku effectief lang aanslepen, dan is het niet uitgesloten dat de landskampioen zich nog eens op de transfermarkt roert.

Dat net het linkerbeen opnieuw voor problemen zorgt, maakt de ongerustheid nog groter. Lukaku kampte eerder dit jaar met heupklachten en miste daardoor interlands. Ook in de aanloop naar het WK van 2022 liet hetzelfde been hem al in de steek.

Vandaag volgt de medische waarheid in Napels. Voor Lukaku en zijn club wordt het een cruciaal moment, want het verdict bepaalt niet alleen hoe lang hij buiten strijd blijft, maar ook hoe Napoli de komende weken zijn seizoen moet plannen.