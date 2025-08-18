Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'

Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'
Thomas Meunier is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Bij Lille OSC heeft de flankverdediger geen toekomst meer. Wie pikt hem op?

Thomas Meunier stond niet op het wedstrijdblad tijdens de ontmoeting tussen Stade Brestois en Lille OSC tijdens de eerste speeldag van de Ligue 1. De rechterflankspeler was geschorst en heeft ook last van een liesblessure.

Maar dan nog had Meunier zo goed als zeker niet in de wedstrijdselectie gezeten. Les Dogues rekenen niet meer op de 71-voudig Rode Duivel. Meer zelfs: de zoektocht naar versterking op de vleugels is volop bezig.

Transfervrij op te pikken

Le Petit Lillois weet dat Meunier mag uitkijken naar een nieuwe club. De voormalige speler van onder meer Club Brugge, PSG en Borussia Dortmund heeft een lopend contract tot het einde van het seizoen in Noord-Frankrijk, maar mag gratis vertrekken.

Concrete interesse is er momenteel niet. Club Brugge onderzocht afgelopen winter de mogelijkheid om Meunier terug te halen. De West-Vlamingen gingen echter nooit door op het dossier.

Wie pikt Thomas Meunier op?

Op 33-jarige leeftijd is Meunier wél nog een versterking voor tal van clubs. Een uitdaging in België? We durven te denken dat de flankverdediger in eigen land zijn kunnen nog eens wil tonen.

