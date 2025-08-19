Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

Foto: © photonews
Anderlecht haalde deze zomer Cvetkovic en Hatenboer binnen voor zo'n 5 miljoen euro, maar voorlopig spelen ze enkel bij de RSCA Futures. Coach Hasi acht hen nog niet klaar voor de A-ploeg.

Anderlecht was deze zomer heel actief op de transfermarkt, en ook best snel. Cedric Hatenboer werd al doorheen het jaar aangetrokken, al wou hij zijn seizoen nog wel afmaken bij Excelsior Rotterdam.

Ook van Mihajlo Cvetkovic mocht wel wat verwacht worden. De Servische centrumspits kwam over met veel verwachtingen en kreeg het rugnummer 9. Toch worden hun kwaliteiten nog niet voorgesteld in het Lotto Park.

Afgelopen weekend kwam Cvetkovic wel tot scoren bij de RSCA Futures, waar Hatenboer ook in de basis stond. Toch opvallend voor spelers waar paars-wit redelijk wat geld voor betaalde (rond de 5 miljoen euro voor de twee samen).

Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic moeten geduld hebben bij Anderlecht

Volgens Het Nieuwsblad zijn de redenen waarom ze nog niet bij de A-ploeg zitten best simpel. Hasi zou Cvetkovic een killer vinden, alleen moet hij op alle andere aspecten nog veel groeien. Hij zet stappen, maar kan nog niet concurreren met de andere spitsen.

Hatenboer liep in de voorbereiding een hersenschudding op, maar dat is niet waarom hij ontbreekt bij de A-ploeg. Hij moet volgens Hasi nog groeien in de CPL, omdat de coach hem gewoon nog niet klaar acht voor de Jupiler Pro League.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

