Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Lautaro López verliet Montevideo City Torque en trekt naar Europa. De jonge aanvaller uit Uruguay gaat aan de slag bij Lommel SK in de Belgische Challenger Pro League. De deal lag al een week in de pijplijn, maar is nu eindelijk officieel.

Lommel SK heeft Lautaro López vastgelegd. De 20-jarige Argentijn wordt voor één seizoen gehuurd van Montevideo City Torque. López is een verdedigende middenvelder met ervaring op het hoogste niveau van zowel Uruguay als Argentinië.

"Lautaro López is de nieuwste aanwinst van Lommel SK. De Argentijn wordt één seizoen uitgeleend aan Groen-Wit door Montevideo City Torque. Met de club uit de Uruguayaanse hoofdstad promoveerde López afgelopen seizoen naar het hoogste niveau in het Zuid-Amerikaanse land."

"Voordat López in 2024 naar Montevideo trok, speelde de jongeling in eigen land bij Vélez Sarsfield en Defensa. Bij laatstgenoemde club maakte López op 18-jarige leeftijd zijn debuut op het hoogste niveau", aldus Lommel op haar webstek.

Lautaro Lopez heeft zijn stempel al gedrukt in Zuid-Amerika

“Spelen in Europa is voor ieder jongetje in Zuid-Amerika een droom. Ik heb al veel gezien van Lommel SK en kijk er erg naar uit om deel uit te mogen maken van deze club. De ambities spreken me erg aan", aldus de speler zelf.

“We hebben veel beelden bekeken van Lautaro en zien potentie in hem,” reageerde ook sportief directeur Jeffrey van As. “Ondanks zijn nog altijd jonge leeftijd heeft Lautaro al redelijk veel ervaring opgedaan op het hoogste niveau van zowel Argentinië als Uruguay. Dat zijn fysieke competities waarin je als jonge speler niet zomaar even je stempel drukt. Dat deed hij wél."