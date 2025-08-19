Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

KRC Genk miste tegen OH Leuven zowel Ken Nkuba als Hendrik Van Crombrugge. De rechtsachter was ziek, terwijl de doelman nog steeds last heeft van zijn rug. Er leek goed nieuws richting Lech Poznan te komen, maar dat is nu niet meer helemaal het geval.

KRC Genk moest twee spelers missen voor de wedstrijd tegen OH Leuven. Ken Nkuba was er niet bij, net als doelman Hendrik Van Crombrugge.

Van Crombrugge dan toch niet mee met KRC Genk naar Polen

Nkuba zou ondertussen voldoende hersteld zijn van ziekte en hij kan dan ook woensdag meereizen naar Polen voor de belangrijke strijd met Lech Poznan.

Van Crombrugge van zijn kant is al een paar weken buiten strijd voor KRC Genk, al is hij in de pikorde ook gewoon voorbijgestoken door Lawal - die het afgelopen weekend ook prima doet. Van Crombrugge kan nu uiteindelijk toch niet mee afreizen naar Poznan.

Vele vraagtekens bij Lech Poznan

Al is het bij de tegenpartij zo mogelijk nog slechter gesteld. Daar moet de coach heel wat spelers missen door allerhande blessures. Onder meer Ali Gholizadeh, Patrik Wälemark, Daniel Häkans en Joel Pereira zouden de match moeten missen en er zijn nog vraagtekens.

Donderdag wordt de wedstrijd in Polen gespeeld om 20u30. De return zal dan weer een weekje later in de CEGEKA-Arena plaatsvinden. Als Genk doorgaat, dan gaat het naar de League Phase in de Europa League. Anders is er nog het opvangnet van de Conference League.