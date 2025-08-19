Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen blesseerde zich tijdens een late invalbeurt tegen RSC Anderlecht. Hij liep een lichte hersenschudding op, maar kon tegen Club Brugge opnieuw laat invallen. Een opsteker, al was er natuurlijk ook wel wat kritiek hier en daar.

Ruud Vormer had zich eerder deze week wat kritisch uitgelaten over het feit dat Jelle Vossen tegen Anderlecht maar een invalbeurt kreeg in minuut 96.

Jelle Vossen sneller terug dan verwacht bij Zulte Waregem

Toch was het een opsteker dat hij er tegen Club Brugge bij was. Hij leek in de eerste plaats mee op de bank te zitten om te ondersteunen en verdween ook een paar keer van de bank naar binnen.

In het slotkwartier kwam hij alsnog in de ploeg, omdat Opoku en Hedl helemaal kapot gespeeld waren door 75 minuten zwaar achter elke bal te lopen.

Coach Sven Vandenbroeck van Zulte Waregem legt uit

Coach Sven Vandenbroeck was achteraf duidelijk over de zaak: "Tot donderdag had hij nog niet getraind, maar daarna kon hij toch sneller dan verwacht meedoen."

"Op de training die hij meedeed had hij ook geen reactie. Daarom konden we hem alsnog in de selectie opnemen." De komende weken mag dus weer wat meer verwacht worden van Jelle Vossen, al lijkt hij op dit moment niet meteen een basisplaats te hebben. Toch blijft hij van groot belang voor Essevee als titelmaker vorig seizoen.