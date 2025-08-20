'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

Royal Antwerp FC is op zoek naar de nodige versterking voor de defensie. Daarvoor komt het uit bij een ex-speler van Royal Antwerp FC.

Volgens Transferfeed heeft RSC Anderlecht concrete interesse in Dylan Batubinsika, centrale verdediger en voormalig speler van Royal Antwerp FC.

De 29-jarige Congolese international staat momenteel onder contract bij AS Saint-Étienne, waar hij sinds juli 2023 actief is. Zijn contract loopt tot medio 2026, met een geschatte marktwaarde van 1,2 miljoen euro aldus Transfermarkt.

Batubinsika heeft een gevarieerde carrière achter de rug, met passages bij onder meer Paris Saint-Germain (jeugd), Royal Antwerp FC, en clubs in Portugal en Israël. Tijdens zijn periode bij Antwerp maakte hij indruk in de Jupiler Pro League, wat hem destijds een transfer naar het buitenland opleverde.

Anderlecht toont interesse in Batubinsika

Bij Saint-Étienne kwam Batubinsika afgelopen seizoen tot 25 wedstrijden in Ligue 1, maar hij verloor zijn basisplaats in de laatste maanden van de campagne. Momenteel traint hij met de reserven en staat hij op de transferlijst.

De speler zelf zou een overstap naar de Belgische competitie verkiezen boven een transfer naar het Midden-Oosten. Afwachten hoe concreet de deal de komende dagen wordt.