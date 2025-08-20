'JPL-club ziet aanvoerder vertrekken: opvallend avontuur met Thomas Müller lonkt'

FCV Dender ziet na Scheidler waarschijnlijk nog een sleutelspeler vertrekken: aanvoerder Joedrick Pupe staat dicht bij een transfer naar het Canadese Vancouver Whitecaps FC.

FCV Dender zag Aurélien Scheidler deze week naar Charleroi vertrekken. De Carolo's betaalden anderhalf miljoen euro voor de centrumspits.

Nu lijkt het erop dat de club uit Denderleeuw nog een sterkhouder moet laten vertrekken. Het Laatste Nieuws meldt dat Joedrick Pupe dicht bij een transfer staat.

De aanvoerder van Dender staat namelijk op het punt om een contract te tekenen bij Vancouver Whitecaps FC, uit Canada. Dat is ook de ploeg waar Thomas Müller nu actief is.

Voor Pupe wordt het zijn tweede buitenlandse avontuur, maar wel meteen zijn eerste buiten Europa. Na zijn opleiding bij KV Kortrijk zat hij een tijdje bij het Nederlandse Alemere City.

In de zomer van 2023 maakte hij de overstap van Lierse naar Dender, transfervrij. In totaal speelde hij 64 wedstrijden, waarin hij goed was voor één assist.