'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

Is er dan toch eindelijk een oplossing voor Bosko Sutalo? De Kroatische verdediger van Standard zou aan de slag kunnen bij het Poolse Krakow.

De 25-jarige Bosko Sutalo, die sinds juli 2024 actief is bij Standard Luik, wordt gelinkt aan een mogelijke transfer naar de Poolse competitie. Het zou gaan om een uitleenbeurt, waarvan slechts nog enkele details geregeld moeten worden.

Geweigerde aanbiedingen

Hoewel er nog geen officiële bevestiging is vanuit betrokken partijen, meldt Transferfeed dat er concrete interesse bestaat vanuit Polen. De centrale verdediger zou daarmee eindelijk kunnen vertrekken.

Sutalo heeft een contract bij Standard Luik dat loopt tot juni 2029. Desondanks lijkt er ruimte voor onderhandeling, mede gezien eerdere interesse van andere clubs zoals LASK Linz, Maccabi Tel Aviv en Kayserispor.

Veel ervaring

De Kroaat heeft deze aanbiedingen eerder afgewezen, wat erop wijst dat hij zijn volgende bestemming zorgvuldig kiest. Met een marktwaarde van circa 2,5 miljoen euro en ervaring in competities als de Serie A, SuperSport HNL en Jupiler Pro League, beschikt Sutalo over een solide profiel.

De club uit Krakow zou volgens Transferfeed actief onderhandelen met de entourage van de speler. De Poolse competitie is de laatste jaren in opmars en een speler als Sutalo zou een directe versterking betekenen voor het team.