Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Bij RAEC Mons heerst er complete chaos na het ontslag van Emilio Ferrera. Spelers voelen zich verraden en beklemtonen dat de clubleiding hen "volledig heeft genegeerd". Maandag weigerden ze te trainen, niet om de nieuwe coach te boycotten, maar om een signaal naar het bestuur te sturen.

Volgens de spelers vernamen ze het nieuws over het vertrek van Ferrera via sociale media, tegelijk met de supporters. “Niemand heeft ons iets gevraagd, niemand heeft ons geïnformeerd. Sommige jongens zijn zelfs naar Mons gekomen omwille van dit project en deze trainer”, klinkt het scherp bij Sudinfo.

De selectie twijfelt nu of de oorspronkelijke ambitie — promotie naar 1B — nog wel de prioriteit is. In de spelersgroep leeft de vrees dat de belangen van Mount Pleasant, de club van de nieuwe eigenaars, voorrang krijgen. De komst van meerdere Jamaicaanse spelers versterkt dat wantrouwen.

Vrees voor 'rare' sportieve beslissingen

De spelers eisten maandag een onderhoud met de directie. Die beloofde dat de sportieve lijn dezelfde blijft en dat enkel de trainer beslist wie speelt. Toch blijft de scepsis groot: “Als iemand minuten krijgt zonder dat dit sportief te verantwoorden is, zal ons protest nog groter zijn”, klinkt het.

Ondanks de woede proberen de spelers zich te focussen op de start van de competitie. Ze spraken met de nieuwe coach en benadrukten dat hun onvrede niet tegen hem persoonlijk gericht is. “Maar een nieuwe trainer en een ander systeem invoeren op een week van de start is gewoon onverantwoord”, klinkt het.

Het ontslag van Ferrera komt bijzonder hard aan, zeker omdat de groep net weer plezier had gevonden na een zwaar vorig seizoen. De spelers loven zijn werk en geloven dat hij de ploeg naar succes kon leiden. “Hij vertrok omdat hij ons verdedigde. Nu hebben wij het gevoel dat de bestuurders alles hebben kapotgemaakt.”