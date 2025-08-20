Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure: "Dit hoort erbij"

Romelu Lukaku (32) heeft voor het eerst gereageerd op zijn zware blessure. De spits van Napoli liep in de voorbereiding een scheur in de linkerdijspier op en staat minstens drie maanden aan de kant.

“Ik apprecieer jullie steun. Shit happens en blessures horen bij het spelletje”, schreef hij op Instagram, waar hij zijn positieve mindset benadrukte. De blessure liep hij vorige week op in de oefenwedstrijd tegen Olympiakos. Lukaku voelde meteen iets knakken in het linkerbovenbeen en besefte dat het ernstig was.

Onderzoeken in het Pineta Grande-ziekenhuis bevestigden dat vermoeden: een zware spierscheur in de rectus femoris. Voor Lukaku betekent dit een enorme domper. Hij mist niet alleen de seizoensstart, maar mogelijk ook de volledige campagne van 2025. Napoli twijfelt zelfs of het zin heeft om hem in te schrijven voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee spat voor Lukaku een grote droom uiteen.

De blessure is extra wrang omdat hij dit keer een vlekkeloze voorbereiding achter de rug had. Voor het eerst in jaren kon hij vanaf dag één meetrainen onder Antonio Conte en toonde hij zich ambitieus en in topvorm. Nu wacht hem in plaats daarvan een maandenlange revalidatie.

Slijtage

Die revalidatie zal wellicht in België plaatsvinden, onder begeleiding van zijn vertrouwde fysiotherapeuten Lieven Maesschalck en Bert Driessen. Napoli moet ondertussen op zoek naar een alternatief in de spits om de assists van Kevin De Bruyne te verzilveren. Het verlies van hun sterkhouder is een zware aderlating.

Lukaku’s blessure past in een patroon. Door zijn explosieve speelstijl en de slijtage van een lange carrière nemen de risico’s toe. Hij debuteerde al op zijn 16de en kampt de laatste jaren vaker met spierproblemen. Toch is dit de zwaarste blessure uit zijn carrière. Lukaku blijft echter strijdvaardig: “Met de gratie van God voel ik me goed. Ik zie jullie snel.”