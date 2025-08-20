Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure: "Dit hoort erbij"

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure: "Dit hoort erbij"
Word fan van Napoli! 267

Romelu Lukaku (32) heeft voor het eerst gereageerd op zijn zware blessure. De spits van Napoli liep in de voorbereiding een scheur in de linkerdijspier op en staat minstens drie maanden aan de kant.

“Ik apprecieer jullie steun. Shit happens en blessures horen bij het spelletje”, schreef hij op Instagram, waar hij zijn positieve mindset benadrukte. De blessure liep hij vorige week op in de oefenwedstrijd tegen Olympiakos. Lukaku voelde meteen iets knakken in het linkerbovenbeen en besefte dat het ernstig was.

Onderzoeken in het Pineta Grande-ziekenhuis bevestigden dat vermoeden: een zware spierscheur in de rectus femoris. Voor Lukaku betekent dit een enorme domper. Hij mist niet alleen de seizoensstart, maar mogelijk ook de volledige campagne van 2025. Napoli twijfelt zelfs of het zin heeft om hem in te schrijven voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee spat voor Lukaku een grote droom uiteen.

De blessure is extra wrang omdat hij dit keer een vlekkeloze voorbereiding achter de rug had. Voor het eerst in jaren kon hij vanaf dag één meetrainen onder Antonio Conte en toonde hij zich ambitieus en in topvorm. Nu wacht hem in plaats daarvan een maandenlange revalidatie.

Slijtage

Die revalidatie zal wellicht in België plaatsvinden, onder begeleiding van zijn vertrouwde fysiotherapeuten Lieven Maesschalck en Bert Driessen. Napoli moet ondertussen op zoek naar een alternatief in de spits om de assists van Kevin De Bruyne te verzilveren. Het verlies van hun sterkhouder is een zware aderlating.

Lukaku’s blessure past in een patroon. Door zijn explosieve speelstijl en de slijtage van een lange carrière nemen de risico’s toe. Hij debuteerde al op zijn 16de en kampt de laatste jaren vaker met spierproblemen. Toch is dit de zwaarste blessure uit zijn carrière. Lukaku blijft echter strijdvaardig: “Met de gratie van God voel ik me goed. Ik zie jullie snel.”

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Šutalo - Balikwisha - Batubinsika

11:40
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
6
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
5
'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

10:00
2
"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

"Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC

09:30
'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

'Westerlo stuurt speler gratis door naar ploeg in Challenger Pro League'

09:00
1
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
1
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
1
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
5
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
6
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
4
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
6
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
2
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

22:00
Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

21:50
2
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40
2
'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

21:30
1
De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

21:21
7
Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

21:00
3
Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

20:40
6
Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

20:30
'STVV wil shoppen bij ... Standard'

'STVV wil shoppen bij ... Standard'

20:20
Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

20:00
1
'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

19:40
2
🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

19:20
1
4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

19:10
OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

19:00
Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

18:40
15
Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

18:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Sassuolo Sassuolo 23/08 Napoli Napoli
Genoa Genoa 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 23/08 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 25/08 Torino Torino

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn" JaKu JaKu over Ramp in het Franse voetbal: 'Traditieclub wordt uitgesloten van alle competities en lijkt ten dode opgeschreven' Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst' Stigo12 Stigo12 over Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje OH boy OH boy over 📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten Bork Bork over Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel gevat Fransdubois67 Fransdubois67 over Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi... King of Highbury King of Highbury over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 FCBalto FCBalto over 'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved