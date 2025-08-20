Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

De toekomst van Léandre Kuavita zal niet bij Standard liggen. De 21-jarige middenvelder maakt geen deel uit van de plannen van Mircea Rednic en zou naar Sint-Truiden kunnen vertrekken. Er moet echter nog een akkoord worden gevonden tussen de twee clubs.

Marc Wilmots heeft veel transfers gerealiseerd om Mircea Rednic een competitieve kern te bieden dit seizoen. De Rouches hebben elf nieuwkomers verwelkomd, waarvan negen voor de start van het trainingskamp in Le Touquet.

Van deze elf nieuwkomers zijn er vier middenvelders: Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou, Casper Nielsen en Mohamed El Hankouri. Aangezien deze laatste nog niet in topvorm is, heeft hij nog niet in de officiële wedstrijdgroep kunnen zitten. Met de terugkeer van Hakim Sahabo van zijn uitleenperiode en de afwisselende basisplaatsen in het centrum van de verdediging en op het middenveld van Ibrahim Karamoko, was de grote verliezer van de transferperiode duidelijk: Léandre Kuavita.



Léandre Kuavita past niet in de plannen van Mircea Rednic

Vorig seizoen veel gebruikt door Ivan Leko, heeft de 21-jarige middenvelder slechts 24 minuten gespeeld in de eerste vier competitiewedstrijden. Zijn situatie is duidelijk: Léandre Kuavita maakt geen deel uit van de plannen van Mircea Rednic en mag uitkijken naar een nieuwe club.

Volgens onze informatie is de voormalig Belgisch U19-international aangeboden aan minstens één club uit de Jupiler Pro League: Dender. Toch vond Vincent Euvrard het niet nodig om de middenvelder van Standard aan te trekken. Sint-Truiden toonde vervolgens interesse om meer te weten te komen over de voorwaarden van een mogelijke transfer.

Standard wil een vergoeding ontvangen

De verwachtingen van Sint-Truiden en Standard verschillen echter. Sint-Truiden wilde aanvankelijk een droge uitleenperiode om het aantal Belgische spelers net boven de toegestane limiet te verhogen, zonder te veel uit te geven. Standard wil echter absoluut een aankoopoptie opnemen als er een uitleenperiode wordt afgesproken.

Met een contract tot 2026, heeft Léandre Kuavita een optioneel jaar dat zijn verbintenis zou verlengen tot 30 juni 2027. De Luikse club wil, indien Kuavita wordt uitgeleend, eerst deze optie in het contract lichten en een aankoopoptie toevoegen om volgend jaar een vergoeding te ontvangen.

Het zal dus óf een aankoop zijn - wat Sint-Truiden niet overweegt - óf een uitleenperiode met optie, in welk geval het contract van Léandre Kuavita tot 2027 zou worden verlengd aan de Maas. De transfermarkt in België sluit op 6 september, over 18 dagen, maar het zal nog steeds mogelijk zijn om spelers over te dragen aan buitenlandse clubs als hun mercato nog open is.